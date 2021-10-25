Выбор зубной щетки – скрытые риски

При выборе зубной щетки, кажется, что трудность может быть только одна – выбор. Их так много, что остановиться на какой-то одной – сверхтрудная задача, терпения на которую хватает не у каждого

Но вот ряд принадлежностей для полости рта в супермаркете подходит к концу, а выбор так и не сделан. И измученный покупатель хватает какую-нибудь зубную щетку из последней полки – вот оно, самое неразумное решение! Взять что-нибудь, лишь бы муки выбора прекратить.

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И примерно так поступает большинство человек на Земле. А правильно ли они поступают?

За ответами отправимся в первый в Украине стоматологический магазин, в котором консультируют покупателей самые настоящие профессионалы – стоматологи с большим опытом работы и с огромным багажом знаний: shop.stomatologia.com.ua.

И буквально на первых же минутах пребывания на сайте этого магазина, мы понимаем, как мало мы придаем значения выбору зубной щетки! Ведь от ее неправильного выбора может быть не только пустая трата лишних денег, но и никому не нужное приобретение дополнительных проблем с зубами! Да-да, именно дополнительных!

Например, зубная щетка с повышенной жесткостью может доставить немало хлопот зубам с мягкой эмалью – просто стереть ее. И при этом владельцу такой неправильно выбранной зубной щетки больше ничего делать не нужно – чистить зубы как раньше, даже той же зубной пастой. Но результат станет другим – из-за повышенной жесткости зубной щетки эмаль будет стираться быстрей обычного. Полгода-год-два – и гарантирован поход в стоматологию.

Думаете, что в таком случае всегда стоит покупать зубную щетку помягче? Как бы ни так! Есть категория людей, которым просто необходима жесткая – например, с обычной, крепкой эмалью, но с постоянным налетом на зубах. Например, курильщики, или те, у кого состав слюны провоцирует образование темного налета на зубах – для них мягкая зубная щетка вообще ничто, ее как будто бы и нет.

Но это же две противоположные ситуации! Что одному человеку будет спасением зубов, для другого – почти проблема с зубами! И как быть в такой ситуации? Какой случай Ваш? Какую щетку тогда стоит выбирать? И ведь есть еще и другие факторы – форма, наклон щетин, гибкость, состав щетин, а если еще есть аллергия на что-нибудь…

И чтобы голова не разболелась от такого простого, казалось бы, выбора, стоит прибегнуть к помощи профессионалов. Стоматологи клиники Дубновой в Киеве оказывают профессиональную консультацию при выборе зубной щетки: для каких зубов, с какими проблемами, с какими привычками (в том числе привычками питания) и так далее. И после такой полноценной консультации и анализа потребностей Ваших зубов, покупка зубной щетки станет очевидна – выбор, как правило, сводится к нескольким позициям, среди которых Вам уже не составит труда выбрать ту, которая Вам просто понравится!

Вот такой подход позволит избежать многих проблем с зубами в дальнейшем. И если бы все люди на Земле подходили к вопросу выбора зубных щеток так обдуманно, то, возможно, у стоматологов было бы намного меньше работы. Но это уже тема для совсем другого разговора.