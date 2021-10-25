Телеведущий Олег Панюта: "Зритель нуждается в качественной и оперативной оценке событий"

Долго ли будет существовать телевидение в таком формате, как сейчас и какие современные технологии используют для привлечения внимания зрителей – популярный ведущий авторского еженедельника ""Сьогодні. Підсумки" на канале "Украина" Олег Панюта рассказал в интервью

Какие тенденции преобладают сейчас на телевидении? Какова вероятность того, что привычное нам телевидение в будущем исчезнет?

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На самом деле телевизионщики этого опасаются, прогнозируют, что через каких-то пять-семь лет телевидение в классическом виде перестанет существовать. Сейчас темп жизни очень быстрый. Человек нуждается в качественной оперативной оценке событий. Если принимать во внимание информационный жанр, итоговые программы, человек не может себе позволить ждать неделю, чтобы узнать оценку случившегося. Поэтому скорость анализа информации должна увеличиться. С другой стороны, телевизионный формат не дает возможности делать профессиональную оценку здесь и сейчас. Чтобы создать качественный аналитический сюжет журналист должен найти достоверную информацию, проверить ее в нескольких источниках, взять соответствующие комментарии у экспертов, которые являются знатоками своего дела, собрать это воедино. Конечно, телевидение должно меняться, но будет ли кто-то делать качественный аналитический контент ежедневно, не знаю. Мало обеспечить эфир и ведущего, должны быть еще эксперты и темы, которые действительно интересуют зрителей. А не то, что происходит очень часто: обсуждаются мнимые проблемы, которые на самом деле ничем не затрагивают и не влияют на жизнь большинства людей, потому что так выгодно кому-то из политиков. На самом деле люди это понимают и отворачиваются. Мы сознательно подталкиваем себя к тому, что телевидение таким, как оно есть сейчас, очень быстро закончит свое существование.

Какие современные технологии используют сейчас, чтобы привлечь внимание зрителя?

Яркая визуализация — это то, что в тренде, и то, что нужно, чтобы привлечь внимание зрителя. Мы в программе много визуализируем и, я считаю, что это очень круто, показать зрителю с помощью технологий, как выглядит миллион или миллиард долларов. Также используем 3D-графику для того, чтобы сделать сравнение цен на продукты, коммунальные услуги; 3D-анимации, применение этой технологии позволяет усиливать эффект от проблемы, которая поднимается в эфире, вызвать у человека отвращение и помочь ему понять, почему это плохо или почему этого делать нельзя.

Назовите топ-5 навыков, которыми должен обладать современный журналист?

Это неравнодушие, болезненное восприятие несправедливости, желание помочь ближнему и сделать мир вокруг лучше. В работе журналиста общественные интересы должны преобладать над личными. Он должен четко осознавать, что вещи, которые ему не нравятся или кажутся неправильными, могут помочь другим. Также это критическое мышление. Журналист должен уметь находить причину и следствие. У него должна быть постоянная профессиональная жажда проверять достоверность информации, не полагаясь на других людей, даже если он им доверяет.

Каким образом социальные сети помогают в работе новостного журналиста?

Социальные сети — это наиболее массовый источник получения информации о проблеме, катастрофе, несогласии, фейковых историях. Зайдя в соцсети, журналист может быстро осуществить первоначальную оценку события и анализ информации. Но не больше, потому что дальше он должен убедиться в том, что проблема существует и должна быть услышана многими людьми, найти экспертов, очевидцев на месте происшествия. Социальные сети — это еще и источник поиска неравнодушных людей, активистов, которые могут помешать несправедливости, озвучить ее. Это полезный инструмент для публичной огласки. Когда о плохих делах местных чиновников или делков можно заявить, и тем самым остановить несправедливость, или совершение незаконных действий. При этом соцсети служат действенным инструментом для манипуляций и провокаций.

Как читателю/зрителю не поддаваться на провокативные заголовки, под которыми, как правило, подается недостоверная информация, и научиться распознавать фейки?

Наша психология такова, что мы лучше реагируем на страх, опасность. Медиа, которые себя не уважают, пользуются этим чувством и специально подают шокирующие заголовки, страшные новости, чтобы заманить зрителя и как можно дольше удержать его внимание. Если вам попадаются такие ресурсы, их нужно избегать и не верить тому, что они пишут. Более-менее уважаемое издание никогда не позволит порочить себя яркой вывеской или вопиющим заголовком. Любую информацию нужно проверять в нескольких источниках, как это делают журналисты. Сегодня очень большое количество информационных ресурсов, поэтому не проблема сформировать для себя пул изданий, которые будут давать объективную ленту новостей и соответствовать вашим предпочтениям и потребностям.

Как вы относитесь к тому, что в школах хотят ввести урок медиаграмотности?

Это хорошая идея. Медиаграмотность — это необходимое умение для каждого в современном мире. Моя задача, как отца, научить своего ребенка анализировать и оценивать информацию, с которой она сталкивается. Ведь все мы пребываем в постоянном информационном потоке, разобраться в котором бывает трудно и взрослому человеку. Мне спокойнее, зная, что она растет, развивая критическое мышление и умение замечать причинно-следственные связи.