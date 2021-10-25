Новый медиафасад в центре столицы от ADV.expert

Огромный цифровой экран компании ADV.EXPERT начал свою работу на ул. Шота Руставели 11

Яркий экран размером 18х11,5 м красиво повторяет полукруглую форму фасада знаменитого ресторана BEEF в Киеве и показывает видео в режиме FULL HD. Поверхность из более чем 200 м² ярчайших светодиодов NationStar привлекает внимание активной и платежеспособной аудитории в сердце столицы.

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BEEFective — как будто говорит нам этот уникальный и вдохновляющий цифровой рекламоноситель.

Новый видеоборд интересен прежде всего крупным брендам для имиджевой рекламы, поскольку за счет огромного размера и уникальной формы позволяет эффективно выделиться на фоне других цифровых решений в наружной рекламе.

"Мы создаем инновационные и эффективные инструменты наружной рекламы, чтобы рекламодатель получал максимум пользы и выгоды. Поэтому, наши экраны всегда сверху, а наши клиенты всегда впереди!" — отмечает учредитель ADV.EXPERT, президент Альянса цифровой рекламы Украины, Вадим Руденко.

Компания ADV.expert активно развивается с 2017 года, а ее основатель Вадим Руденко, является пионером рынка цифровой наружной рекламы (Digital Out Of Home или DOOH) Украины, работая в нем уже более 15 лет. Именно поэтому, многие рекламодатель называют компанию ключевым экспертом в цифровой наружной рекламе Украины.

Специалисты ADV.expert помогают клиентам легко разобраться во всем разнообразии цифровых носителей, организовать эффективную кампанию, выбрать наиболее качественные локации, оптимизировать бюджет.

ADV.expert — настоящий эксперт в океане цифры!