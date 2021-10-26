Чем отличается домашняя швейная машинка от промышленной: как выбрать оборудование

Домашние и профессиональные ателье отличаются объемами выпуска продукции, ее качеством, ассортиментом. Соответственно, любительское и промышленное оборудование имеет множество различий. Покупая его, необходимо четко определиться с предназначением. Найдется любая швейная машинка в Spool.com.ua по приятной цене. В этом интернет-магазине представлены лучшие модели техники от известных производителей, включая бренды Janome, Necchi, Bernina, Brother, Singer, Pfaff, Jaguar, Juki, Husqvarna, iSew.

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Что нужно знать о швейном оборудовании

Швейное оборудование классифицируется на категории по многим параметрам:

стоимости;

набору функций;

производительности;

габаритам;

особенностям управления.

Бюджетные модели подходят только для домашнего использования, ремонта одежды и пошива простых вещей из ограниченного вида материалов. Дорогие машинки надежнее, сложнее в обслуживании, содержат много полезных опций для автоматизации процесса шитья. Бытовое оборудование рассчитано на выполнения разных задач. Профессиональное отличается узким применением. Первое может иметь механическое или электронное управление, второе – компьютерное. Для дома выпускаются компактные машины. Техника для производств нередко имеет большие габариты.

Как выбрать швейную машину

Выбор любого оборудования требует ответственного отношения. Если машинка нужна для изготовления единичных вещей из тканей средней и малой плотности, периодического ремонта одежды, можно остановиться на бытовой модели. На ней не получится ежедневно отшивать партии товаров, шить пальто, куртки и т. д. С этими задачами справится только мощное промышленное оборудование.

Особого внимания заслуживает набор операций. Он зависит от вариантов швейных программ, заложенного разнообразия строчек и швов, конструктивных особенностей машины. В этом плане более функционально домашнее оборудование. Большинство современных машинок "умеют" выполнять рабочие, декоративные, вышивальные строчки, выметывание петель, зигзаги, заклепки и пр. Набор опций у промышленных моделей ограничен, но они работают с максимальной скоростью и точностью, практически не требуют контроля. Если требуется оборудование для массового производства, то здесь выбор очевиден в пользу профессиональной техники. Она подбирается под направление деятельности цеха.

Прямое влияние на производительность оказывает скорость шитья. У бытовых моделей она составляет до 800 стежков в минуту, у промышленных – до 2-5 тысяч и более.

Тип и мощность привода играют важную роль. С простыми задачами легко справляются коллекторные электродвигатели до 100 Ватт. Они рассчитаны на функционирование в повторно-кратковременном режиме. Высокие нагрузки могут стать причиной поломки привода. Профессионалам стоит покупать оборудование с фрикционными, асинхронными, индукционными двигателями. Без остановок будут работать только устройства мощностью в 200-1000 Ватт. Высокую надежность также демонстрируют машины с электроприводами и сервоприводами.

Обращать внимание на бренд нужно при покупке любого оборудования. От этого будут зависеть частота и простота обслуживания, доступность запчастей, комплектующих, гарантийного и послегарантийного сервиса. Хорошим выбором станет швейна машинка janome для новичка, любителя и профессионала. Японская компания производит швейное оборудование много лет. Основным показателем его надежности выступают объемы и география продаж. Техника данного бренда известна более чем в ста странах мира. В интернет-магазине "Шпулька" представлены лучшие модели с горизонтальным и вертикальным челноком, с разным диапазоном строчек, электромеханическим и компьютерным управлением. На многие из них действуют скидки.