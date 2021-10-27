Влажный корм для избалованных кошек Клуб 4 Лапы: обзор на линейку Selection

Хозяевам кошек часто хочется сделать приятное своим любимцам, разнообразить их рацион чем-то вкусненьким. Баловать любимца лакомыми кусочками со своего стола – не выход, человеческие деликатесы для кошек слишком жирные, соленые или острые, жареная и копченая пища им вредна. Специальные кошачьи лакомства-снеки не являются полноценным питанием. Лучшим деликатесом для кошек будут полнорационные корма, которые сочетают привлекательный вкус со сбалансированным, полезным для здоровья питомцев составом. В частности, порадовать любимца изысканным вкусом, устроить ему "праздник желудка" поможет влажный корм для кошек Клуб 4 Лапы линейки Selection.

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Состав влажных кормов для кошек Клуб Лапы: преимущества и недостатки

Selection от Клуб 4 Лапы – влажный корм для кошек премиум-класса. Линейка включает 4 корма с разными вкусами, каждый рацион представляет собой мясные (рыбные) кусочки в соусе или желе. В состав каждого корма входят мясо (рыба), мясные продукты (рыбные субпродукты), злаки, масла и жиры, сушеные овощи и фрукты, которые вместе составляют формулу INTEGRAMIX, витамины, минералы. Отличительные особенности состава каждого из кормов, входящих в линейку Selection:

● "Кусочки с телятиной в овощном соусе" – 80% мяса и продуктов животного происхождения, из них 9,5% телятины. Также корм содержит 3,5% овощей (помидоры и морковь);

● "Кусочки с кроликом и индейкой в соусе" – 80% мяса и мясных ингредиентов, в том числе по 9% кролика и индейки;

● "Кусочки с курицей и телятиной в желе" – 80% мяса и мясных продуктов, из них 27% курятины, 9% телятины;

● "Кусочки с селедкой или салакой в желе" – 83% продуктов животного происхождения, в том числе 65% мяса и мясных продуктов, по 9% селедки и салаки.

Паучи Клуб 4 Лапы за счет сочетания отборных мясных или рыбных ингредиентов с желе или соусом, приготовленным по особому рецепту, приходятся по вкусу самым привередливым и избалованным кошкам. Но изысканный вкус – не единственное их достоинство. Все влажные корма линейки Premium Selection:

● отличаются высоким содержанием продуктов животного происхождения (не менее 80%). А это значит, что злаков в составе корма менее 20%, белки преимущественно животного происхождения. Такое соотношение животных и растительных ингредиентов соответствует потребностям кошек;

● почти все рационы Selection содержат 2 вида мяса (рыбы), а это и богатство вкуса, и разнообразие аминокислотного состава;

● имеют оптимальный для повседневного кормления взрослых здоровых кошек баланс белков и жиров (8,5/5%);

● содержат масло лосося, а также дополнительно обогащены жирными кислотами Омега 3 и Омега 6;

● обогащены витаминами, минералами, аминокислотами (таурин, глицин);

● формула INTEGRAMIX (банан, боярышник, помидор, имбирь) обеспечивает всестороннюю поддержку здоровья, в частности, способствует укреплению иммунитета;

● влажный корм Клуб 4 Лапы не содержит синтетических ароматизаторов, красителей, натуральным антиоксидантом служит смесь токоферолов.

Сомнительный ингредиент – сахар (содержится в корме с селедкой и салакой). Но он стоит ближе к концу списка ингредиентов, после минералов, значит, содержание незначительное. Для влажных кормов наличие такой технологической добавки, которая улучшает вкус и служит натуральным красителем, является нормальным.

Цена на влажные корма Клуб 4 Лапы Selection

Единственный недостаток кормов Selection – цена. Как и положено деликатесам, они недешевые, ведь корма этой линейки отличаются повышенным содержанием мяса, в большинстве рационов комбинируется 2 вида мясных ингредиентов. Если корма базовой линейки для взрослых котов продаются в пакетиках по 100 г стоят 9 грн., то паучи Selection при весе всего 80 г стоят 11,55 грн. Можно сэкономить, если купить упаковку из 24 пакетиков за 252 грн. В этом случае 1 пауч обойдется в 10,5 грн. Впрочем, на фоне деликатесных влажных кормов других брендов паучи Selection выглядят не такими уж дорогими. Так, пакетик корма Sheba весом 85 г стоит не меньше 16 грн., а баночка влажного корма Gourmet аналогичного веса – почти 30 грн. Корм линейки Selection оптом и в розницу предлагают многие интернет-магазины, также его можно купить в оффлайн магазинах и отделах зоотоваров.

Отзывы о линейке Selection влажных кормов Клуб 4 Лапы

Хозяева котов и кошек, которые покупали корма Selection своим питомцам, отмечают, что даже привередливые, переборчивые кошки едят их с удовольствием. Также нередки отзывы о том, что корм хорошо усваивается, не вызывает проблем со здоровьем, расстройств пищеварения.

Отзыв о корме Кусочки с телятиной в овощном соусе:

"Отличный выбор, если вы хотите разнообразить питание вашего любимца. Состав у него хороший, выглядит аппетитно и котейке нашему очень нравится."

Отзыв о корме Кусочки с курицей и телятиной в желе:

"Постепенно переходим с сухого корма на такой из-за проблем со здоровьем. И, ура, расстройств желудка не было и в целом кот Борька поживее стал)"

Отзыв о корме Кусочки с кроликом и индейкой в соусе:

"Наконец нашел идеальный корм для своей кошки! Она у меня большая привереда, но в сочетание кролика и индейки просто влюбилась) Здоровье в порядке, настроение тоже. Будем покупать этот корм и дальше."

Отзыв о корме Кусочки с сельдью и салакой в желе:

"Этот корм едят с большим удовольствием все мои котики) Была приятно удивлена, что корм подошел даже привередливой кошечке!"

Влажный корм Клуб 4 Лапы Premium Selection – праздник вкуса для любимой кошки

Владельцам избалованных кошек, которым трудно угодить с едой, а также всем, кто хочет порадовать питомца вкусным и полезным угощением, стоит обратить внимание на линейку влажных кормов Selection от Клуб 4 Лапы. Они изготавливаются из отборных ингредиентов, обогащены ценными, полезными для здоровья добавками, отличаются от рационов базовой линейки того же бренда более высоким содержанием мяса и мясных ингредиентов. Сочные кусочки натурального мяса или рыбы в ароматном желе или соусе покоряют сердца и желудки даже самых привередливых кошек.