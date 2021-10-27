Преимущества покупки квартиры в новострое на различных этапах строительства

Большинство покупателей первичного жилья стремится приобрести недвижимость на начальном этапе строительства. Если верить статистике, покупка квартиры на этапе котлована является наиболее популярной. И в этом есть свои преимущества, ведь такая сделка поможет сэкономить до 50% от рыночной стоимости недвижимости. Но прежде чем вкладываться в строящийся дом, стоит рассмотреть и другие варианты покупки.

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Этапы строительства новостроек

Для желающих купить квартиру в новострое Киев предлагает различные варианты в разных районах. Сделать выбор вы можете на онлайн-сервисе OLX, где наиболее широко представлены предложения различных застройщиков. Говоря об этапах строительства, стоит отметить три фазы:

● первая – от котлована до выгона 2-3 этажей здания;

● вторая – многоэтажка готова наполовину;

● третья – дом введен в эксплуатацию.

С точки зрения экономии средств первый этап является оптимальным для покупки собственного жилья. Такой вариант предпочитают покупатели, рассматривающие квартиру в качестве инвестиции. На момент сдачи она значительно подорожает.

При оформлении купли-продажи квартиры в наполовину готовом доме вы сэкономите до 20% от ее рыночной стоимости. С одной стороны, экономия меньше, с другой – вы сможете оценить серьезность намерений и репутацию застройщика, а также оценить скорость возведения здания.

Третий вариант покупки не позволит вам сэкономить, при этом вы не купите "кота в мешке". Вы увидите свое жилье не в качестве проекта, а сможете буквально пощупать ее, оценив качество строительных работ.

Вывод

Выбор фазы строительства для покупки первичного жилья во многом зависит от ваших целей. Если вы хотите заработать на недвижимости, однозначно стоит вложиться в недвижимость в состоянии котлована. Хотите убедиться в серьезности строительной компании – выбирайте второй этап возведения дома. Если же вам необходимо жилье здесь и сейчас, но вы не хотите брать вторичку, лучше всего выбрать введенный в эксплуатацию дом.