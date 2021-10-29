В районе хранилищ отходов НГЗ выросла смертность от рака, – СМИ

В районах, прилегающих к хранилищам отходов производства Николаевского глиноземного завода (красного шлама), значительно увеличилась смертность от рака. Об этом написал УНИАН в статье "НГЗ против пострадавших: выиграют ли николаевцы битву за свое здоровье".

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Сообщается, что в Витовском районе Николаевской области в течение 2011-19 годов количество умерших от рака ротоглотки увеличилось более чем в три раза. При этом во всей Николаевской области за последнее десятилетие эти цифры не изменились.

"Такие же ужасные данные оказались по онкозаболеваниям ротовой полости: в Витовском районе смертность увеличилась на 259%, в Николаевской области – упала на 36,1%, по Украине – упала на 10,5%", – говорится в материале.

Также приводится информация в целом по количеству смертей от рака в районе шламохранилищ НГЗ: за 2011-19 годы их стало больше на 38,6%. В то же время, в Николаевской области за 2011-20 годы смертность населения от рака упала на 30%.

Напомним, ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.

В конце 2019 года местные жители инициировали создание общественной организации "Стоп Шлам". В мае текущего года пострадавшие от действий НГЗ доказали в суде первой инстанции, что деятельность предприятия, а именно складирование более 47 миллионов тонн токсичного красного шлама, причиняют непоправимый ущерб экологии региона.