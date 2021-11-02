Принципы Joker.ua: ответственность и безопасная игра

Человеческая натура – азартная. Человечество играет в игры вот уже больше четырех тысячелетий подряд. Начиная с боев гладиаторов в Древнем Риме, игры в кости, описанной в Ветхом Завете, первых китайских карточных игр, и заканчивая игровыми автоматами, появившимися в XIX веке в Великобритании, мы все время хотим получить заряд сильных эмоций, которые позволили бы отдохнуть и взбодриться.

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Интернет и современные технологии сделали игры доступными почти во всех уголках земного шара. Игра концентрирует, заставляет человека думать и анализировать, провоцирует формирование новых нейронных связей в нашем мозге, наконец, позволяет снять рабочий стресс и отвлечься от рутины.

Игра – это способ познания и доминирования в самом экологичном его виде. Ведь что может быть приятнее, чем обнаружить себя в статусе победителя, стать одним из лучших? Это одновременно также выброс адреналина, полная эйфория и счастье. Именно поэтому история запретов игры в мире все время терпела поражение. Открывались подпольные казино и клубы, игроки все равно тайно собирались, чтобы получить свою порцию азарта и заряд эмоций.

Понимая, что нельзя запретить то, что любимо тысячелетиями, правительства разных стран приняли собственные меры для регулирования процессов, касающихся игорной сферы. Так появились прекраснейшие казино и статусные игровые клубы, которые стали крупными налогоплательщиками, украшением лучших городов мира и частью жизни самых азартных людей.

Игорный бизнес в Украине тоже выходит на качественно новый уровень. Ведь наши соотечественники не уступают в азартности ни европейцам, ни американцам. В Joker.ua считают, что их главная задача – не только предоставлять качественные услуги игрокам, но и делать свой вклад в формирование культуры игры в Украине.

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Приблизив атмосферу виртуального казино к реальному, интернет-казино Joker.ua обозначило своей целью обеспечить своим клиентам безопасную и надежную среду для игры. Вместе с этим также – быстрое получение быстрых транзакций и выплат, бесплатные бонусы и акции, а также прекрасный игровой опыт.

"Помня о социальной ответственности бизнеса, Joker.ua стремится налаживать новые связи в этой области, выступать надежным партнером, а не просто спонсором", — говорит исполнительный консультант по коммуникациям в Joker.ua Юлия Васькович.

С момента выхода на рынок компания обозначила несколько приоритетных направлений корпоративной социальной ответственности. О них – ниже.

ОТВЕТСТВЕННАЯ ИГРА

В компании придерживаются Responsible gambling и выступают за честный маркетинг. Игрок Joker.ua осведомлен, что его игра – это развлечение, а не способ заработка денег, и для приятного времяпрепровождения за игрой есть время и место. Например, в рекламной кампании прошлого сезона игрок говорил "да" игре в подходящих для этого условиях и "нет" партии, когда появлялись дела "поважнее". Быть честным в коммуникации с клиентом — это основа всех рекламных кампаний Joker Casino.

Еще одна важная особенность казино — ответственность перед клиентами за предоставляемые услуги и качественный сервис. В Joker.ua понимают, что игра – это территория отдыха, поэтому важно, чтобы клиент не испытывал никакого дискомфорта на каждом из этапов взаимодействия с сервисом. Это касается и быстрой регистрации, и простого вывода средств.

Также на сервисе доступна функция несложной блокировки аккаунта, поэтому игрок может сам выбирать срок, на который его аккаунт будет заблокирован. Сейчас команда Joker.ua работает над созданием собственного алгоритма, задача которого — определять игроков, потенциально склонных к зависимости.

Joker.ua – лицензионное казино, поэтому соблюдает законодательство и четко следует принципам ответственной игры, прописанным в профильном законе Украины.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВА

Компания очень трепетно относится к конфиденциальной информации, поэтому в целях безопасности данных клиентов Joker.ua использует двухфакторную аутентификацию. Это немного увеличивает время входа, но это важная и необходимая мера, чтобы защитить данные клиентов. Например, таким образом Joker.ua предотвращает участие несовершеннолетних в азартных играх.

Joker.ua также делает акцент на недопустимости игры на дороге, в движении. Согласно полицейским сводкам, причиной ДТП очень часто становится беспечность водителей и пешеходов, а также то, что участники дорожно-транспортного происшествия отвлекаются на гаджеты. "Джокер не грає за кермом", — это не просто слова, это одно из нерушимых правил компании.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

Joker Casino имеет амбитные планы, связанные с вкладом в социальное и экономическое развитие страны. Для компании важно поддерживать государственные инициативы, направленные на экономическое развитие страны и улучшение качества жизни людей

В интернет-казино Joker.ua отмечают, что ответственность в сфере услуг развлечений и досуга очень важна. Ведь азартные игры – это большой, захватывающий океан, который может таить опасность.

Чтобы ощутить полное наслаждение и получить позитивные эмоции, здесь, как и в дайвинге, очень важно погружаться с предварительной подготовкой, хорошим снаряжением, а также с опытным и ответственным инструктором.

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