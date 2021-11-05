Професія – інженер: де в Україні працювати інженеру і чому це перспективно

За даними Бюро статистики праці США (BLS), запит на STEM-спеціальності щорічно зростає, і до 2026 року потреба в інженерах збільшиться приблизно на 7%. В Україні професія інженера стає не менш престижною: кваліфіковані спеціалісти не лише швидко знаходять роботу з високою зарплатою, але й здобувають можливість професійно зростати завдяки цікавим проєктам.

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Про вибір професії, роботу з компанією мрії та кар’єрне зростання розповів інженер-технолог компанії Прогрестех-Україна Владислав Бенько.

Де здобути професію інженера

Мене ще в школі цікавило, як працюють різні пристрої, я легко опанував фізику і математику. У старших класах я захоплювався мобільною технікою, багато читав про призначення та влаштування різних електронних пристроїв. Тому, звісно, я обрав технічний заклад освіти – у Національному Авіаційному Університеті закінчив бакалаврат за спеціальністю "Авіоніка". Авіоніка – складна, але дуже цікава наука на перетині електроніки й авіації: вона займається створенням пілотажно-навігаційних систем, які використовуються на борту повітряного судна.

Наразі я ще навчаюсь у магістратурі, але вже працюю інженером-технологом у компанії Прогрестех-Україна, основний партнер якої – корпорація Boeing. Тобто, можна сказати, що я працюю з компанією, про яку можна тільки мріяти.

Як стати кваліфікованим інженером

Я починав працювати авіамеханіком в аеропорту "Бориспіль". Університет дав прекрасну теоретичну базу – якщо старанно вчитися, знання можна отримати всюди. Дуже багато нового я осягнув на практиці, продовжуючи навчатися самотужки. Мені завжди було цікаво, як створюється літак, хотілося займатися не лише обслуговуванням авіатехніки. Тому, коли я дізнався про вакансію в компанії Прогрестех-Україна, одразу відправив своє резюме, успішно пройшов усі етапи співбесід та врешті пішов туди працювати. Про що жодного разу не пошкодував.

Для того щоб працювати у проєктах Boeing, потрібно мати спеціальну підготовку. Я працюю в Прогрестех-Україна з вересня 2020 року, а в лютому цього року вже долучився до проєкту. Період адаптації був досить швидким для мене: допоміг досвід роботи авіамеханіком, а ще було дуже цікаво розбиратися у всіх робочих процесах. Крім того, в компанії налагоджена система менторства, без якої я б не зміг інтегруватися так швидко.

Якщо інженер прагне підвищувати кваліфікацію і прокачувати себе, на мій погляд, потрібно якомога більше працювати з нестандартними ситуаціями – вони мотивують швидко знаходити правильні рішення і дуже впливають на продуктивність роботи. Мій наступний професійний етап розвитку – розширення своїх компетенцій, зокрема у використанні спеціального оснащення для складання систем літака. Це вже зовсім інший рівень відповідальності, оскільки спеціалісти, які виконують таку роботу, перевіряють пакет документації, складений кимось раніше, тобто певною мірою узагальнюють роботу своїх колег.

Чи може кваліфікований інженер знайти роботу в Україні

Я певен, що кваліфікований інженер може вдало працевлаштуватися, тим більше зараз, мені здається, вакансій навіть більше, ніж до пандемії. Тому фаховий технічний спеціаліст легко знайде гарну роботу.

Чим займається інженер у компанії Прогрестех-Україна

У нашій компанії працюють інженери різних напрямів: конструктори, технологи, інженери з міцності. Я працюю в проєкті, що займається запчастинами для забезпечення основних технологічних процесів.

[ + – ] Владислав Бенько

Коротко мою роботу можна схарактеризувати так. Я відповідаю за те, щоб знайти постачальників деталей, які б цілком задовольняли виробничі вимоги. Йдеться і про якість комплектуючих, і про мінімізацію видатків на зберігання. Також я займаюся оформленням конструкторсько-технологічної документації, необхідної для виробництва запчастин постачальниками Boeing.

Кар’єрне зростання і перспективи розвитку інженера

Будь-якому інженеру хочеться реалізуватися в професії, і мені подобається, що на нинішньому місці роботи у мене є така можливість. У нас усе залежить від результатів, які демонструє співробітник, у тому числі й зарплата: додатковий дохід – лише у твоїх руках.

Крім того, у Прогрестех-Україна постійно проводяться внутрішні тренінги для співробітників, тому відстежувати експертність інженерів легко.

Також ми щороку проходимо атестацію: вимоги до навичок та скілів інженерів постійно зростають, і ти повинен їм відповідати. І якщо інженер підвищив свою категорію, то в нього одразу з’являється можливість долучитися до більш цікавих і складних проєктів. Це як у комп’ютерній грі: якщо все зробив швидко і правильно – переходиш на наступний рівень.

Ще один важливий фактор професійного зростання – це відрядження на заводи Boeing в Америку. Через пандемію я ще не встиг злітати туди, але робочі відрядження кілька разів на рік – досить поширена практика в компанії. Це не просто допомагає прокачати англійську, такі поїздки дають можливість вивчити нові процеси, обмінятися досвідом з американськими колегами, побачити "всю кухню" зсередини. Це дуже цінний ресурс для розвитку інженерних навичок.

Порада інженерам-початківцям і тим, хто мріє про цю професію

Мабуть, найголовніше – безперервно розвиватися і не зупинятися перед труднощами. Це може прозвучати банально, але саме навичка розв’язувати рутинні проблеми, які видаються складними і нудними, надалі дуже допомагає в роботі й розвиває наполегливість і цілеспрямованість, які дуже потрібні інженерам.

Безумовно, варто також читати якомога більше тематичної літератури, вивчати англійську, без якої наразі неможливо уявити ефективний робочий процес у міжнародній компанії.

А якщо ви мрієте про авіаінженерію, запрошую пройти курси від компанії Прогрестех-Україна: у багатьох моїх колег шлях в авіацію починається саме з них.

Прогрестех-Україна заснована американським провайдером інтелектуальних послуг PT-Americas зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас). Українська компанія розробляє інженерні й програмні рішення для підприємств високотехнологічних секторів економіки. Її основним партнером і замовником є корпорація Boeing.

Прогрестех-Україна – найбільша інжинірингова компанія в складі міжнародного холдингу Progresstechgroup, що консолідує низку потужних конструкторських центрів у країнах Європи й Північної Америки.

Спільно з провідними технічними університетами Прогрестех-Україна започаткувала комплекс програм дуального навчання з метою розвитку української інженерної школи, підготовки кваліфікованих інженерів для авіаіндустрії та інших галузей промисловості.