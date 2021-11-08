Телеканалу НАШ - 3 года!

Именно в ночь с 6 на 7 ноября 2018 года в информационном поле Украины стартовал телеканал "НАШ" и сразу же громко заявил о себе составив весомую конкуренцию украинским информационным вещателям.

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"НАШ" — это не просто телеканал, а целая информационная медиаплатформа и современный технологический комплекс, обеспечивающий круглосуточное прямо эфирное вещание, с ежедневными ток-шоу из собственных студий и оперативными включениями с мест событий. Мы первые на телевизионном пространстве Украины в прямом эфире использовали технологию дополненной реальности и единственные, кто проводит интервью в студии вживую с интересными людьми, которые фактически находятся в другой части мира. Мы площадка для самых разнообразных мнений и очень нас любят зрители о чем свидетельствуют показатели телесмотрения.

Сегодня НАШ занимает первые позиции рейтинга и входит в топ-3 информационных телеканалов Украины. Лидерство канала на рынке дополняет динамичное развитие YouTube канала "НАШ", который уже получил Золотую кнопку YouTube, а также, успешный информационный сайт, социальные сети и Telegram-канал.

"Я горжусь командой телеканала "НАШ", горжусь смелостью журналистов, ведущих, операторов. Три года тяжелой работы и испытаний. Пожар, взрыв, давление власти и многое другое. Это все вас только больше закаляет. Желаю веры и знать что поднимая планку выше и выше вы показываете для чего задумывался и строился "НАШ",- сказал Евгений Мураев, лидер партии "НАШІ".

"Изначально мы создавали телеканал мечты и только благодаря команде нам удалось осуществить эту мечту. Движущей силой НАШего есть люди, которые работают в компании, их профессионализм, знания, креативность, талант и вера в общее дело очень ценно. Каждый сотрудник имеет большой опыт в информационном пространстве, четко знает свою зону ответственности и выкладывается на все сто. Я горжусь профессиональной командой НАШего, в составе которой более трехсот человек и желаю каждому воплотить свои мечты"- говорит исполнительный директор Елена Рудик.

Наш, пожалуй, единственный незаангажированный телеканал Украины приоритет которого — свобода слова. С первых минут вещания телеканал НАШ не боялся говорить правду, а принципиальность и непоколебимость наших журналистов показывать реальность происходящего всегда была поводом для их притеснения. Постоянно телеканал пытаются лишить права освещать события политической и социальной жизни страны, хотят незаконным путем лишить лицензии, повлиять на вещание. Но мы верим что выстоим.

"Прекрасный коллектив, современный телеканал и если кто-то хочет чтобы он поменял свою политику, то мы не можем поменять ее, потому что у нас нет политики. У нас позиция такая, и мы не можем отступить от своей стратегии. Мы приглашаем все политические силы. Вот если бы канал проповедовал какую-то одну позицию, тогда мы сказали, ну поменяйте одну на другую. Но у нас нет политики, это наша редакционная позиция", — сказал генеральный директор телеканала Владимир Грановский.

В свой день рождения, мы говорим спасибо нашему зрителю за выбор и поддержку, Вы наше вдохновение и благодаря ВАМ мы работаем. НАШ покажет!