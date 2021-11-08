Идеальная квартира для удаленной работы IT-специалиста. Болезненный разрыв шаблонов

"Стой, опасная зона – работа мозга!" — эта известная фраза из песни Виктора Цоя на самом деле имеет глубокий смысл. Потому что постоянная интеллектуальная работа во всех случаях требует особой атмосферы и особой обстановки. Как известно, в настоящее время во всем мире динамично развивается относительно молодая профессия, связанная с удаленной работой в интернете. При этом неважно, какое направление "окучивает" IT-специалист – во всех случаях к рабочим процессам интеллект подключен в режиме "нон-стоп". И домашнее пространство "айтишника" играет важную роль не только в бытовом аспекте, но и серьезно влияет на эффективность работы.

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Популярные ошибки в организации интерьера для удаленной работы

Стоит сразу отметить, что граждане, которые трудятся "на удаленке", зачастую проводят за компьютером или ноутбуком по 7-8 часов. Сегодня многие квартиры в современном стиле совершенно не подходят для такого образа жизни. Дело в том, что организация рабочего места зачастую не учитывает общей стилистической и функциональной концепции всего жилого пространства. Особый дискомфорт возникает в небольших однокомнатных квартирах, в которых весьма скромное количество полезной площади существенно затрудняет создание эффективной комбинация для домашнего труда и отдыха.

Многие дизайнеры при разработке дизайнерских проектов учитывают специфику быта жильцов. Однако далеко не все оформители тонко понимают индивидуальную философию жилого пространства. И в описываемом случае зачастую "наглухо" отделяют рабочее место от остального интерьера. Не понимая, что человек, запертый в отдельный тесный "кабинет" без окон, за восемь часов непрерывной работы неизбежно испытает мощный эмоциональный дисбаланс.

Как создать удобную квартиру для надомного "айтишника"

Если рассмотреть классическую двухкомнатную квартиру, то спальню сразу нужно оставить исключительно для отдыха и сна. Попытка обустроить рабочее место в спальне – это изначальный провал всего дизайн-проекта. Гостиная в этом случае должна совмещать целых три функции – это и рабочий кабинет, и место для совместного времяпровождения домочадцев, и площадка для занятия йогой или упражнений с гантелями. На первый взгляд перед дизайнером возникает практически не решаемая задача. Однако, оригинальные планировочные решения вместе с передовыми материалами и оборудованием позволяют творить настоящие чудеса.

Главный инструмент в этом случае – это грамотное зонирование гостиной, которая должны быть освобождена от всех внешних предметов интерьера. Рабочее место можно отделить полупрозрачной перегородкой, не создающей ощущения замкнутого пространства. Особое внимание следует уделить удобному во всех отношениях компьютерному столу и защите напольного покрытия от колесиков офисного кресла. Также не забываем про правильное расположение розеток, скрытую подводку кабелей, многофункциональный электрощит. Центральная часть остается свободной – здесь всегда можно размяться на коврике для йоги. Организация рабочего кабинета на просторной застекленной лоджии – еще одно интересное перспективное решение.

Всегда нужно помнить о том, что человек при продолжительной сидячей работе, связанной с интеллектуальной деятельностью, должен постоянно ощущать простор за спиной или перед глазами, дополняемый возможностью оторваться от компьютера для активной физической паузы.

Статья написана по материалам сайта https://belik.ua/