Суд встал на сторону потерпевших в деле, связанном с адвокатом Федоркиным

Святошинский районный суд Киева на своем заседании оставил без рассмотрения дело о взыскании задолженности по договору займа на сумму 20 млн грн.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Дело был открыто управлением полиции по статье 129 и 190 КК Украины следователем Святошинского РОВД капитаном полиции Александром Пакулко.

В ходе судебного рассмотрения выяснялись, что заявление истца было фальсифицировано — истец прислал заявление о том, что она (фамилия не разглашается, но речь идет о женщине) в полицию не обращалась и документы от ее имени были подделаны, а сама она узнала об иске и обращению в полицию на допросе в ГБР. Таким образом, заявление о совершении преступления признано ложным.

По словам ответчика, в деле, которое расследуется ГБР, есть еще много вопросов. В частности, почему следователем полиции статья была квалифицирована таким образом, чтобы не попасть на контроль городской прокуратуры. Также ДБР выясняет, каким образом следователь полиции Пакулко не проверил документы перед тем как открыть дело.

Напомним, ГБР задержало руководителя адвокатского объединения LBA — Law Business Association Дениса Федоркина по подозрению в вымогательстве 400 тыс. долл. или двух квартир в Киеве у супругов за решение проблем с законом, которые, по предварительной информации, адвокат сам и создал.

"На супругов были поданы многочисленные исковые заявления в суды об отмене права собственности на принадлежащее им имущество, заявления о совершении уголовных правонарушений и т.п. После этого с потерпевшими связался руководитель одного из адвокатских объединений города Киева, представлявший их интересы ранее. Адвокат отметил, что узнал об их проблемах и предложил свои услуги", — заявили в пресс-службе ГБР.

По информации ГБР, он уверял потерпевших в серьезности уголовного производства и исков по взысканию долгов, которых на самом деле не существует.

Адвоката Федоркина задержали в Киеве 28 октября 2021 года. Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц (ч.4 ст.190 УК Украины).