"Эпицентр" запустил отсчет времени к Black Friday 2021, ведь такие скидки нельзя пропустить

Близится самый долгожданный день года для шопоголиков – 26 ноября, именно на эту дату выпадает Черная Пятница 2021. В этот день офлайн и онлайн магазины снижают цены на товары до 90%. Наибольшей популярностью в "Эпицентре" пользуется раздел электроники и бытовой техники, ведь это отличная возможность приобрести новенький смартфон, наушники, телевизор, смарт-часы или даже холодильник со скидкой, к примеру в 50%. Выгодных цен в это время не удастся никому избежать, так почему бы не прикупить полезную технику домой либо на подарок? Традиция празднования Black Friday пришла к нам 7 лет назад из США, где некоторые люди даже берут выходной на работе, и занимают очереди с полуночи, чтобы купить необходимые товары по выгодным ценам. Благо то, что интернет-магазины также участвуют в распродаже и в их каталоге можно заранее присмотреть нужные товары и добавить их в корзину или в список пожеланий, чтобы потом оформить заказ в один клик.

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Одним из крупнейших интернет-магазинов в Украине, который ежегодно участвует в распродаже и радует своих покупателей умопомрачительными скидками является "Эпицентр". Который уже сейчас запустил отсчет времени к главной предновогодней распродажи года. Пользователи могут указать адрес своей электронной почты, чтобы первыми узнать о выгодных предложениях. Это очень удобно, ведь не нужно заходить и самостоятельно проверять, не появились ли новые скидки и акции на товары. Тем более, что новинки появляются столь стремительно, что проследить за всем просто невозможно, поэтому система сама отправит вам сообщение о выгодных предложениях. Важно также помнить, что в "Эпицентре" бывают скидки, как на товары коллекции outlet, так и на новинки. К примеру, прямо сейчас на сайте вы можете приобрести новенький Apple iPhone 13 со скидкой в 2000 гривен, а смартфон Apple iPhone 12 mini снизил свою цену на целых 3000 гривен.

За этот год "Эпицентр" значительно расширил ассортимент своих товаров, а это значит, что категорий принимающих участие в ноябрьской распродаже стало еще больше. Помимо привычных разделов – электроники, бытовой техники, электроинструмента, сантехники и прочих, активное участие в распродаже также будут принимать товары из категорий: одежда, обувь и аксессуары, спортивные товары, автотовары, а также мебель и аптечная продукция. Поэтому, оставляйте свой электронный адрес на странице акции в "Эпицентре", чтобы быть в курсе всех новинок на распродаже.