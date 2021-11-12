Черная пятница - распродажа бытовой техники и электроники

Желание приобрести новую бытовую или электронную технику, какое-то оборудование для дома не всегда совпадает с нашими возможностями и поэтому покупку приходится на время отложить. Исполнить мечту поможет Черная пятница, которая стартует в этом году двадцать шестого ноября. В этот день большинство магазинов делает грандиозные скидки на многие категории товаров. В этот день стоимость техники может быть снижена на 70% от первоначальной. От такого предложения очень сложно отказаться.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Что можно приобрести в Черную пятницу

Маркет бытовой и электронной техники "Фокстрот" в этот период предлагает снижение цен на различные виды продукции:

мелкая бытовая техника: утюги, грили, мультиварки, микроволновые печи, чайники, фены и другие изделия;

в отделе электроники покупатель найдет лучшие модели смартфонов, ноутбуков, планшетов, телевизоров, различной аудиотехники; фото и видеоаппаратуры;

отдел крупного бытового оборудования порадует покупателей скидками на пылесосы, стиральные машины от известных производителей, холодильники, кофеварки, духовые шкафы.

Как правильно осуществить процесс покупок в Black Friday

Чтобы не быть обманутым и сделать выгодные приобретения в Черную пятницу, необходимо придерживаться некоторых правил:

Для начала нужно составить список значимых покупок, чтобы удержаться от соблазна прикупить что-то лишнее. До начала распродажи изучить и проанализировать цены на нужные вам товары. Определить конкретную сумму, которую можно будет потратить без ущерба для семейного бюджета. Заранее пройтись по обычным магазинам или интернет-сайтам и определить, где и что вы хотите приобрести. В день распродажи стоит обратить внимание на первоначальную стоимость изделия, чтобы убедиться в действительности скидки. В момент осуществления покупок необходимо действовать быстро и слаженно, соблюдая при этом спокойствие и не поддаваться распродажному буму.

Преимущества приобретения товаров в Черную пятницу

Покупка всевозможных вещей и предметов в день скидок имеет некоторые свои плюсы:

возможность получить давно желаемый атрибут по большой скидке;

совершить очень выгодные покупки;

в черную пятницу можно приобрести брендовые товары по сниженной цене;

покупка предметов обихода при распродаже позволит значительно сэкономить семейный бюджет.

Приобретенные электротовары и бытовая техника в Black Friday помогут не только дополнить интерьер вашего дома, но и доставят огромное удовольствие. И не забывайте о том, что такие предложения, как в этот день, вы вряд ли когда-то встретите, поэтому не пропустите это событие.