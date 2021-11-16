Навыки будущего. ТОП-5 проектов и сообществ по саморазвитию для молодежи

Классического школьного и университетского образования для поколения Z (16-25 лет) сегодня уже недостаточно. При этом саморазвивающего контента сейчас настолько в избытке, что можно потеряться, а ведь время — самый ценный и невосполнимый ресурс. У современного парня или девушки даже после поступления в вуз и выбора профессии остается множество вопросов. Как стать конкурентным специалистом на глобальном рынке? Как запустить свой стартап или популярный блог? Сколько усилий нужно приложить, чтобы прокачать свои скилы?

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Мы подготовили обзор топ-5 (EU Neighbours east, L361on, TUMO, Genesis Education, USB) курсов, программ и проектов с интересными направлениями, уникальным обучением и возможностями для личностного и карьерного роста. Главный плюс таких форматов – полезная актуальная информация + возможность на практике попробовать свои силы в разных сферах.

Волонтерские и дипломатические программы с EU Neighbours east

EU Neighbours east – это один из донорских проектов Евросоюза в странах Восточного партнерства. Платформа будет полезна тем, кто интересуется глобальной социальной деятельностью, волонтерством, иностранными языками и международной практикой. Деятельность EU Neighbours east предполагает проведение тематических социальных ивентов в разных странах и мероприятий общественной дипломатии совместно с научными деятелями и профессиональными объединениями. Молодые люди от 16 до 25 лет из Украины, Молдовы, Азербайджана, Армении, Грузии и Беларуси могут стать Послами Европейской Молодежи. Такая должность подразумевает проактивное участие в социальных проектах программы ЕС. За 5 лет Послами стало более 1000 молодых людей со всей Европы. Анкету можно подать прямо на сайте, но конкурс на должность достаточно высок.

Карьера в большом бизнесе вместе с Легионом (L361ON)

Легион (L361ON) – это комьюнити, которое объединяет молодежь и бизнес. Помогает школьникам и студентам построить успешную карьеру, стать предпринимателями, создавать и развивать собственные проекты. Легион сравнительно молодой проект. Его возглавляет инвестор и предпринимательница Юлия Новик. Комьюнити дает бесплатную возможность участникам проявить свои таланты, интеллект и амбиции в игровой форме, организовывает онлайн и оффлайн встречи с собственниками бизнеса, топ-менеджерам и инвесторами в формате Q/A-сессий. Легион сотрудничает с крупным корпоративным бизнесом и помогает выстроить коммуникацию между молодыми кадрами и запросами от HR отделов. В следующем году анонсируется более тесное сотрудничество с ведущими украинскими вузами и запуск интерактивного мобильного приложения.

Дизайн, роботы и кино вместе с школой TUMO

TUMO – международная сеть оффлайновых школ креативных технологий для подростков 12-18 лет. В Киеве школа находится на отреставрированной Арсенальной площади. Школьники могут выбрать программы в сфере технологий и дизайна: программирование, анимация, кинопроизводство, 3D-моделирование, графический дизайн, музыкальный продакшн, робототехника, разработка игр. Организаторы проводят специализированные воркшопы и сотрудничают с современными лабораториями и партнерами из сферы инновационной инженерии. В школе предусмотрено получение гранта на бесплатное обучение.

Продуктовое IT вместе с авторскими курсами от Genesis Education

Для тех кто интересуется стартом карьеры в IT-индустрии стоит рассмотреть Genesis Education. Это отдельное edutech-направление холдинговой IT-компании Genesis. Проект предлагает бесплатные авторские курсы и кейсы, специально разработанные для развития продуктового IT рынка в Украине. Проводит обучающие вебинары и хакатоны. Все материалы по любой выбранной теме находятся в свободном доступе (лекции, воркшопы). Обучение проходит по следующим дисциплинам: программирование, дизайн, маркетинг, игровая индустрия, аналитика, рекрутинг. Ученики могут пройти практику в командных проектах Genesis, а самые перспективные получают оффер и трудоустройство.

Экосистема для стартаперов от Unit School of business (USB)

Unit School of business — часть сервисной экосистемы для предпринимателей UNIT.City, автором и идеологом, которой является украинский инвестор и предприниматель Василий Хмельницкий. Школа работает в формате оффлайн по методологии университета Berkeley, но адаптирована под запросы украинского рынка и длится 10 недель. Возрастного ограничения в школе нет, но предполагается, что будущий студент уже имеет определенную практику в бизнесе. Программа охватывает широкий спектр "болей" предпринимательства – от выбора ниши и создания собственного проекта и до управления персоналом. Обучение платное и есть ограничения по количественному набору, поэтому чтобы попасть в USB придется поработать над составлением и подачей заявки с сопроводительным текстом.