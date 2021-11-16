Во Львовской области мужчина разгромил больницу и избил пациентов (фото, видео)

На кадрах видно, что среди пациентов много пожилых людей, но нападающий избивал всех, кто попадал ему под руку.

Во Львовской области неадекватный мужчина ворвался в больницу и начал громить все вокруг себя, также он избил пациентов. Об этом сообщил глава Комарновской громады Игорь Черевичник а Facebook.

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"Один человек ворвался через окно в помещение больницы, разбив стекла и разбил полностью все отделения на первом этаже. При этом не обращал внимания ни на больных людей, ни на персонал. Все полностью было разбито, вазоны разбросаны, стекла, которые были под руками, все разбиты. Дверь неизвестным предметом была уничтожена, приемное отделение, окна разбито все. Успел перебежать по всем палатам, кровь на каждой двери. Наносил телесные повреждения, не перебирая. Полностью все стеклянные двери больницы были уничтожены", — заявил глава громады.

Чиновник утверждает, что у нападающего присутствуют психические отклонения — он набросился на пациентов, большинство из которых немощные женщины.

В результате инцидента 8-10 человек получили травмы, в том числе и психологического характера Некоторые пациенты успели спрятаться во время погрома, пострадавших будет осматривать хирург.

По предварительной информации, нападающий проходил обследование в психиатрической больнице.

Охраны в больнице не оказалась, поскольку это терапевтическое отделение, которое закрывают на ночь. Для избежания подобных инцидентов в медучреждении планируют поставить решетку.

В медучреждении ждут руководство больницы и правоохранителей.

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[ + – ] погром в больнице

Напомним, в клинической больнице №17 в Киеве нетрезвый пациент избил врачей и санитаров, которые пытались оказать ему медицинскую помощь.