Зони особливої уваги: 6 домашніх речей, які слід дезінфікувати у вірусно-застудний період

На жаль пандемія не відступає та у холодний період року підвищується ризик застуд і вірусних захворювань. Підчепити їх можна не лише при прямому контакті з хворим, а й через… звичайні предмети домашнього вжитку. Які з них потребують особливої уваги і дезінфекції, підказує експерт з побутових рішень – компанія Gorenje, яка створює домашню техніку із знезаражуючими функціями.

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Рушники: змінюйте і періть двічі на тиждень

Вологий рушник та ще й у теплій і вологій ванній кімнаті – ідеальне місце для бактерій, які переносяться на наше тіло. Тому витершись, обов’язково розвісьте його на сушарці і змінюйте на чистий кожні три дні. Використані рушники періть в пральній машині з технологією IonTech, яка за допомогою природної іонізації видаляє забруднення без високої температури чи додаткового застосування хімічних речовин.

Одяг: сушіть в режимі дезінфекції

Саме на одязі ми приносимо додому вуличний бруд та небезпечні мікроби. Не кожну річ можна випрати на високій температурі, яка значно зменшує кількість бактерій. Для таких випадків в пральних машинах Gorenje є технологія SteamTech – обробка парою в кінці сушіння додатково очистить одяг від алергенів та бактерій.

Після завершення циклу прання запускаються додаткові 20 хвилин обробки парою. Барабан наповнюється парою, яка проникає у кожне волокно. Завдяки вищій температурі пара усуває до 99,9% бактерій. Незалежне тестування Intertek протестувала вибрані пральні машини Gorenje на знищення двох найпоширеніших бактерій, що викликають медичні інфекції, кишкової палички (коротко E. Coli) і золотистого стафілокока. випробування пройшли успішно, отримавши схвалення від відомого постачальника повної гарантії якості для галузей промисловості по всьому світу Intertek.

Дверні ручки: протирайте антисептиками щодня

Можна скільки завгодно мити руки – це не матиме ефекту, якщо ви потім торкаєтеся брудних ручок. Очищайте їх якомога частіше дезінфікуючими серветками – і внутрішні, і зовнішні, на вхідних дверях і на дверцятах шафи також. Щонайменше раз у день.

Зубні щітки: змінюйте раз на місяць

Стоматологи рекомендують оновлювати щітку раз в півроку, але в період поширення вірусних інфекцій, які вражають дихальні шляхи та носоглотку, краще перестрахуватися і міняти щітку раз на місяць. Або принаймні щотижня очищати її в суміші води і перекису водню, після цього ретельно промивши. Склянку і тримач для щіток також потрібно мити регулярно.

Поверхні: очищайте після кожного використання

Робочий чи обідній стіл, кухонна поверхня, плита, журнальний столик – все, на що ми кладемо посуд, ноутбуки, продукти, а дехто й сумки, потрібно після використання одразу впорядкувати й протерти. На робочих поверхнях, до речі, збирається третина усіх мікробів в домі.