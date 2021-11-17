Пять тачек "украдены" у FAVBET. Остались еще две

FAVBET продолжает промоакцию с розыгрышем авто, поездок в Европу и ценных призов

Крутые тачки, солнечное побережье и незабываемые эмоции. Это не описание рекламного ролика FAVBET или вашей любимой игры детства. Это результаты третьего этапа промоакции "Угони тачку у FAVBET", который стартовал 13 сентября.

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За это время мы узнали имена пяти владельцев Ford EcoSport, а еще 12 счастливчиков выиграли поездку в Европу на мировые спортивные события в рамках Favbet Experience. Теперь в Киеве и Тернопольской области станет на пять Ford EcoSport больше. Михаил, Евгений и Дмитрий будут разъезжать по улицам столицы, а Михаил будет катать на новом автомобиле по живописной Галичине.

Розыгрыши проходят каждый вторник в прямом эфире на ютуб-канале FAVBET, где Женя Янович и звездные гости выбирают победителей.

Победители второго этапа акции, который проходил летом во время Евро-2020, уже наслаждаются новенькими автомобилями. Главный приз Jaguar XE выиграл Игорь из Харькова. Во время звонка мужчина не сдерживал эмоций и признался, что впервые в жизни сумел выиграть в промоакции и сразу Jaguar XE.

Шесть победителей третьего этапа успели поддержать партнера FAVBET Динамо на выезде в Барселоне и насладиться "Эль Классико". Трое победителей акции впервые отправились за границу и сразу в Испанию. За четыре дня в Каталонии ребята успели прогуляться по культовым местам Барселоны, попробовать национальную кухню, поддержать бело-синих на "Камп Ноу" и получить кучу впечатлений. И все это в компании актера комедийной студии "Мамахохотала" Олега Маслюка.

Компанию победителям, отправившимся на "Эль Класико", составили юмористы ютуб-проекта "Львы на джипе". Путешествие прошло максимально положительно и весело. Убедитесь в этом, просмотрев видео.

Масштабная промоакция от FAVBET стартовала весной этого года и проходит в три этапа. Последний этап продлится до начала декабря. Еженедельно будет разыгрываться куча ценных призов, путешествия на мировые спортивные события, Ford Ecosport, а в финале – Jaguar XE.