Мишленовский шеф из Лондона Олли Дабу проведет гала-ужин в Queen Kyiv

28 ноября в Queen Kyiv состоится гала-ужин. Шеф-повар ресторана, отмеченного звездой Мишлен, "Hide" Олли Дабу (Ollie Dabbous), бренд-шеф сети ресторанов Bulldozer Group Ukaine Сергей Юрчишин и шеф-повар Queen Kyiv Владимир Болибрух на один вечер объединят свое мастерство.

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Две звезды Мишлен, три собственных ресторана, работа над масштабным лондонским проектом "Hide" — насыщенный путь Олли Дабу привел молодого шефа к успеху.

Первый собственный ресторан Dabbous, открытый в 2012 году, получил звезду Мишлен уже через восемь месяцев после открытия. Именно Dabbous прославил Шефа Олли Дабу на весь мир. В 2017 году Олли Дабу возглавил кухню крупного лондонского ресторана Евгения Чичваркина Hide. Hide получил звезду Мишлен уже через полгода.

Олли обладает уникальной философией приготовления и придерживается свободы самовыражения. Он создает блюда мирового класса.

Вместе с бренд-шефом Bulldozer Group Ukaine Сергеем Юрчишиным и шеф-поваром Queen Kyiv Владимиром Болибрухом для гостей гала-ужина молодой шеф создал сет из 6 блюд. Каждое блюдо будет сопровождаться бокалом вина, специально подобранным шефом-сомелье Queen Максимом Исаковым.

Детали мероприятия и бронь стола по номеру телефона: +380 (67) 011 11 15

https://queenkyiv.com/#1

Эксклюзивно в Queen Kyiv.