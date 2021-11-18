Из-за ДТП в Харькове протестовали под стенами Нацбанка: при чем здесь департамент Поддерегина

Под стенами Нацбанка прошла акция протеста с требованием ввести верификацию анонимных электронных кошельков. Участники акции считают, что анонимность кошельков способствует активизации в Украине розничной наркоторговле, передают Факты. Поводом для акции стало ДТП в Харькове, в результате которого находящийся в наркотическом опьянении мужчина сбил двух детей на пешеходном переходе. Протестующие активисты полагают, что директор департамента платежных систем и инновационных технологий НБУ Андрей Поддерегин блокирует процесс верификации.

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"НБУ уже давно обещал ввести обязательную верификацию анонимных кошельков, через которые покупаются наркотики в Украине. Но в ноябре прошлого года ответственным за это направление назначили Поддерегина – и все сразу застопорилось. Объем рынка наркотиков в Украине 6-8 млрд грн. И если наркомафия начинает покупать чиновников Нацбанка, немедленно должны реагировать правоохранительные органы, и таких чиновников руководство НБУ должно сразу увольнять" — заявил (КОМУ?, мы не должны быть первоисточником) активист Тарас Кравченко.

[ + – ] Андрей Поддерегин

Протестующие отметили, что ситуация с распространением наркотиков является критической: их легко купить, а из-за анонимных механизмов оплаты привлечение наркодельцов к ответственности даже в случае их задержания крайне затруднено.

"Полиция ничего не может сделать, потому что доказать в суде, что электронный кошелек принадлежит конкретному наркодельцу нереально", — считает Тарас Кравченко.

Активисты уверены, что департамент Андрея Поддерегина, в ведении которого находится надзор за платежными системами, намеренно игнорирует миллиарды гривен, идущие через анонимные электронные кошельки, и не пытается ввести их обязательную верификацию.

"Существование сегодня в Украине анонимных электронных кошельков, через которые ведется торговля наркотиками, – прямая ответственность руководителя Департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Андрея Поддерегина. Его департамент как бы "не замечает" платежей на миллиарды гривен, идущих на анонимные электронные кошельки", — заявил Тарас Кравченко.

Напомним, 11 ноября на проспекте Науки в Харькове автомобиль Toyota на пешеходном переходе сбил двух 13-летних подростков. Пострадавшие были госпитализированы. Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, водитель автомобиля был в состоянии наркотического опьянения и находился под метадоном. Напомним также, что ранее журналисты и активисты неоднократно призывали директора департамента платежных систем и инновационных технологий Андрея Поддерегина решить вопрос с верификацией анонимных электронных кошельков, однако никакой реакции от чиновника и руководства НБУ не последовало.