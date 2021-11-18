30 років лідерства: BAYADERA GROUP. Як створити сильний HR-бренд

Людмила Савицька, HRD BAYADERA GROUP, про корпоративну культуру найбільшого алкогольного холдингу України, побудову сильного HR-бренда компанії та утримання стабільності в умовах локдауну

Як компанії в сучасному турбулентному світі, коли ринок праці постійно змінюється, вдалось побудувати сильний HR-бренд?

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– Люди приходять до людей! На першому місці для HR-команди – пошук та утримання професіоналів. Тож люди – пріоритет №1 у компанії Bayadera Group. Ми за чесні відносини в колективі, взаємодопомогу й наставництво заради спільного досягнення цілей. У команді є 30% людей, які працюють більше 10 років, що констатує високий показник коефіцієнту утриманості для українського ринку праці. Важливою перевагою є стабільна винагорода. Ми гарантуємо нашим співробітникам стабільні зарплати, комфортні умови праці й постійну мотивацію.

30 років – це вік нашої держави. Як змінювались компанія та корпоративна культура протягом цих десятиліть?

– Корпоративна культура BAYADERA GROUP побудована на принципах чесності та людяності, тож ці критерії залишаються незмінними, починаючи із заснування у 1991-му до інноваційного 2021-го року, незалежно від кількості людей у команді та часу їх роботи в компанії. Мій особистий шлях у холдингу успішно триває вже 10 років, протягом яких я пройшла кар’єрними сходами від звичайного менеджера до топ-управлінця. В середньому, якщо співробітник має бажання, досягти кар’єрного зростання можливо за п’ять років. За час свого існування BAYADERA GROUP побудувала стійку систему дистрибуції, вивела на ринок міцні національні бренди, серед яких: HLIBNY DAR, KOZAЦЬКА PADA, "Перша Гільдія", "Воздух", MARENGO та інші. Компанія модернізувала українське виноробне підприємство KOBLEVO та запустила власне виробництво лікеро-горілчаної продукції – "Національна Горілчана Компанія". Ми пишаємось нашими представниками в філіях та центральному офісі, які щодня докладають зусиль для створення якісних продуктів. Крім того, розвивається й імпортний напрям зі світовими лідерами алкоголю – компанією Diageo, німецьким брендом Jägermeister, компаніями Remy Cointreau, Moet Hennessy та іншими. Загалом штат співробітників сьогодні налічує понад 4 тис. осіб.

Як відреагувала ваша компанія на зміни, пов’язані з COVID-19?

– На початку локдауну ми розробили план створення програми підтримки команди Home office, і, найголовніше, BAYADERA GROUP зберегла 100% винагороди для всього колективу. Працюючи в повній ізоляції через пандемію COVID-19, співробітникам було необхідно відчувати підтримку колективу й командний дух, і для цього ми запустили телеграм-канал People-Service з його щоденними рубриками: "Післякарантинна психологія"; "Гарні ранкові новини"; "Спорт: FitBreak/BellyCore"; "Давайте познайомимося – моє хобі"; "Сінемалогія"; "Інформація про бренди"; "Поздоровлення з усіма святами". Також HR-департамент ініціював корпоративну вакцинацію для співробітників та членів їхніх родин.

Які способи утримання та розвитку персоналу ви використовуєте?

– Наші партнери зі Львівської Школи Бізнесу реалізують програму розвитку менеджменту, в рамках якої відбуваються тренінгові модулі для менеджерів BAYADERA GROUP. Для топ-менеджменту проходять окремі стратегічні сесії. Ми постійно робимо подарунки на свята, пропонуємо знижки на алкоголь + безкоштовну доставку в офіс, проводимо конкурси та розіграші. Наші співробітники охоче беруть участь у соціальних проєктах.

Ініціатором яких HR-проєктів у компанії стали ви й ваша команда?

– Бренд роботодавця – це імідж компанії в очах співробітників та потенційних кандидатів. Ми даємо змогу всім спеціалістам проявити себе та зростати по кар’єрних сходах. Для ефективного підбору кандидатів на управлінські позиції ми використовуємо методику Assessment, яка включає самопрезентацію кандидата, групове інтерв'ю з ним, тестування. Також ми вдосконалили процедуру адаптації новачка та створили навчальний простір Bayadera Business HUB, в якому наші люди можуть підвищувати свою кваліфікацію.

Які HR-проєкти компанія планує реалізувати найближчим часом?

– Штучний інтелект у рекрутингу. Для первинного відбору кандидатів ми запустили HR-Бот, що допомагає детальніше ознайомитися з компанією й брендом.

Вихід за рамки теорії покоління. Сучасні тенденції все чіткіше вказують на те, що рамки між поколіннями досить абстрактні й легко нівелюються за рахунок розвитку затребуваних компетенцій та soft skills.

Впровадження автоматизованих рішень. Ми розглядаємо різні CRM-системи для автоматизації процесу рекрутингу, що дасть можливість збирати дані в режимі онлайн та скоротити час виконання рутинних завдань рекрутера.

Час від часу ми переглядаємо структурні підрозділи та внутрішні процеси й за необхідності вносимо корегування. Нещодавно в компанії завершився процес реструктуризації, який посилив склад топ-команди. Сподіваюсь, що нові результати не змусять на себе довго чекати. Стабільність – це головний аргумент для наших людей, що продовжують будувати найбільший алкогольний холдинг України.