Кто зарабатывает на песке в Киеве - журналисты рассказали о схеме и ее экологических последствиях

Деятельность Киевского речного порта лишь отчасти связана с перевозками по Днепру — львиную часть денег собственники предприятия "поднимают" с помощью различных теневых схем по добыче песка.

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Об этом идет речь в материале "Апострофа" "Криминальная "Дюна": кто стоит за песчаным бизнесом в столице".

Как отмечают авторы статьи, акции ЧАО "Киевский речной порт" через сеть компаний принадлежат нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу и экс-главе Госкомпредпринимательства времен Януковича Михаилу Бродскому. Еще в 1996 году предприятие получило спецразрешение на пользование недрами, а именно: на добычу песка в Ново-Украинском месторождении в Обуховском районе Киевской области. Но когда пришло время его продлевать, то начались проблемы. В 2016 Госгеонедра не продлили разрешение "Киевречпорту", что повлекло судебные разбирательства.

"Песок отгружается с нарушением законодательства без разрешительных документов и договора аренды участка размером более 700 га. Выходит, что рынок песка в Украине контролируется людьми с окружения Януковича", — отмечал в 2019 году нардеп Виталий Куприй, который обращался в ГПУ с требованием разобраться в законности пользования месторождением.

После судебных разбирательств в июле 2021 Верховный суд отменил постановления судов о необходимости продления спецразрешения N 672 от 5.11.1996, на добычу песка Речпортом. Однако решение Верховного суда не выполняется Госгеонадра и данные в систему о недействительности спецразрешения не вносятся, пишут журналисты: "Речпорт продолжает незаконную добычу песка".

Аналогичная схема, по данным авторов материала, реализуется и в Киеве. Речь идет о месторождении "Осокоры" в районе Южного моста столицы, которое охватывает территорию в Голосеевском и Дарницком районах Киева. Спецразрешение на это месторождение получило ООО "Сенд контракт" в 2019 году. А работы по договору подряда выполняет ЧАО "Киевский речной порт". Интерес вызывает история получения этого спецразрешения — прежде, чем его получить, должна быть проведена оценка влияния на окружающую среду (ОВД). Однако оценка проводилась после получения спецразрешения. Кроме того, согласно статье 86 "Водного кодекса Украины", проведение работ на землях водного фонда должны согласовываться в соответствие с проектами с местными властями, но согласования не было. ООО "Сенд контракт" и "Киевречпорт" как подрядчик все же получили спецразрешение, и добыча пошла полным ходом.

Как говорится в материале, деятельность по разработке месторождения "Осокоры" приводит к выбросам в атмосферу загрязняющих веществ, которые образуются от работы двигателей добывающего оборудования и буксиров. Речь идет о диоксиде серы, оксиде азота, метане, оксиде углерода, аммиаке, углекислом газе. Конец наступает и рыбе, обитающей в реке.

"Такая деятельность всегда связана с уничтожением мест нереста рыбы, с изменением самого русла реки. Грубо говоря, это резко ухудшает природную обстановку водного объекта", — пояснил "Апострофу" директор столичного эколого-культурного центра Владимир Борейко.

"Когда правоохранительные органы все-таки займутся песочной мафией, засевшей в "Киевречпорте"?.. Несмотря на то, что Бродский и Шуфрич уже много лет занимаются незаконным намывом песка, никаких последствий для них нет", — пишут авторы материала.