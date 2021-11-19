Український Жіночий Конгрес та Starlight Media анонсують національне опитування щодо політичного та експертного представництва жінок в медіа

Опитування охопить як жінок-ескперток та політикинь, так і редакції медіа. Його мета – оцінити поточний стан проблеми та ключові причини, через які поки не вдалося досягти рівного представництва жінок та недискримінаційного висвітлення їх професійної діяльності. Результати дослідження ляжуть в основу рекомендацій для роботи журналістів/журналісток та редакторів/редакторок та будуть відкритими для використання усіма зацікавленими сторонами.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

В жовтні 2021 року в Україні відбувся перший MediaForShe Congress – подія, що об’єднала представників та представниць української медіаіндустрії в діалозі про можливості виробників контенту у сприянні гендерній рівності. Однією з фокусних тем заходу стало рівне представництво експерток та політикинь у суспільно-важливих програмах та матеріалах. Український Жіночий Конгрес як ключовий майданчик для представництва та адвокації професіоналок у сфері державного та регіонального управління, експерток та представниць секторів, що стереотипізуються на користь чоловіків, долучився до діалогу з медіа заради пошуку найкращих рішень у подоланні проблеми.

З метою якісного дослідження поточної взаємодії та проблем у висвітленні українськими ЗМІ діяльності політикинь та експерток, Український Жіночий Конгрес та StarLightMedia проведуть опитування. Воно складатиметься з двох частин: опитувальника для самих політикинь і експерток, та анкети для працівників і працівниць ЗМІ. Опитування починається 18 листопада та триватиме два тижні до 2 грудня 2021 року.

Співініціаторки Українського Жіночого Конгресу, Олена Кондратюк, Світлана Войцеховська, Марія Іонова: "У 2017 році ми ініціювали всеукраїнське обговорення теми рівності жінок та чоловіків. Так було створено Український Жіночий Конгрес – постійно діючу публічну платформу для діалогів, обговорення проблем, пошуків їх вирішення та можливість для жінок та дівчат поділитися своїми історіями. І коли платформу з промоції ґендерної рівності створено, а історії успіху жінок знайдені, ключову роль починають відігравати медіа, як канали комунікації, як популяризатори цієї рівності. Жінкам присвячується лише близько чверті медіаматеріалів, а історії про них частіше відображають стійкі гендерні стереотипи. Наше ж завдання ці стереотипи розвіювати. Тому у партнерстві зі Starlight Media анонсуємо спільну ініціативу – опитування та підготовку рекомендацій для редакцій щодо належного представництва жінок у медіа. За результатами опитування, ми спільно підготуємо рекомендації для редакцій. Так буде створено ще одну можливість для медіа – краще будувати свою редакційну політику та зважати на гендерний баланс у медіаконтенті".

Наступним етапом опрацювання результатів дослідження стане розробка рекомендацій для гендерно-збалансованої роботи редакцій у висвітленні важливих державних та регіональних процесів.

Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media: "Від початку роботи над темою гендерної рівності, планування MediaForShe конгресу разом з нашими партнерами з ООН Жінки, для нас було важливо, щоб цей діалог призводив до реальних дій. Для цього нам потрібні конкретні кроки, нові стандарти редакційної роботи, що стимулюватимуть зміни – як в контенті, так і в суспільстві. Ми переконані, що партнерство – це кращий шлях для пошуку якісних рішень і радо об’єднуємо зусилля з Українським Жіночим Конгресом в цьому проєкті. Ми віримо, що результати дослідження та рекомендації, які будуть створені на його основі, стануть допоміжним орієнтиром для роботи всіх небайдужих медійних редакцій".

Політикині та експертки можуть долучитись до опитування тут:https://docs.google.com/forms/d/1RVtceiHGMV-8A6gnglCW9nZmQbVqLKAxWy5eqdcIRkQ/edit

Анкета для працівників та працівниць медіа тут: https://docs.google.com/forms/d/1aAl0e85F-iQUFhyAdinkO-F7ZUus3bVXV8_QBU7KE6E/edit

Про компанії

Starlight Media — українська компанія-лідер як з виробництва та дистрибуції контенту, так і з телеперегляду за підсумками 2020 року, її частка ринку за аудиторією становить 26%. Об’єднує телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 та М2. Щодня проєкти групи дивляться понад 12 млн глядачів. За місяць аудиторія становить 26,9 млн українців.

Український Жіночий Конгрес є постійнодіючою публічною платформою, яка формує порядок денний з ґендерної політики для Верховної Ради України, Уряду, місцевих громад, приватного та громадського секторів та медіаспільноти.

По додаткову інформацію звертайтеся на пошту команди корпоративних комунікацій: [email protected] Підписуйтеся на Starlight Media у Facebook.