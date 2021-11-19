В Одессе суд приговорил квартирного вора к чтению Толстого и Франко

Согласно решению, реальный срок вору заменили на условный. Преступник также обязан прочитать трилогию "Детство. Отрочество. Юность" и стихотворение Ивана Франко "Строфы".

Александр Гарский, судья Малиновского районного суда Одессы признал подсудимого виновным в краже с проникновением в жилище, но вынес необычное решение. Об этом сообщает сайт Одесского суда.

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Вместо реального срока подсудимый приговорен к условному наказанию. К тому же, согласно постановлению, он должен ознакомиться с содержанием трилогии повестей "Детство. Отрочество. Юность" Льва Толстого и стихотворением Ивана Франко "Строфы".

Обвиняемый вину признал, и суд вынес наказание, предусмотренное частью 3 статьи 185 УК — три года лишения свободы, но, в соответствии со статьей 75 УК, подсудимый получил только год условно.

По словам судьи Гарского, во время разбирательства по этому делу суд принимал во внимание не только само правонарушение, но обстоятельства, связанные с жизнью подсудимого. 26-летний молодой человек рос в неполной семье, воспитывался отцом, без матери, должного образования не получил, бродяжничал и был помещен в приют.

Напомним, ранее судья Гарский уже выносил аналогичное постановление в отношении двух подсудимых, задержанных за кражу магнитолы из автомобиля.

Ранее Фокус пытался разобраться в том, помогут ли классики перевоспитать правонарушителей. Одесский судья обязал автомобильных воров прочитать произведения Джека Лондона, Марка Твена и Тараса Шевченко — однако не все коллеги судьи одобряют такой подход.