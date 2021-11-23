Компьютерная томография челюсти – основа имплантации и лечения

Стоматология – это не просто лечение зубов, а широкое понятие, включающее большое количество современных стандартов, норм и технологий. Каждое инновационное решение и явление считается отличным способом повысить качество лечения и диагностики. Таким инновационным решением является компьютерный томограф, позволяющий создать 3D изображение челюсти.

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Рентгенологическое исследование стоматолог проводит для точной диагностики и постановки диагноза. Цифровые аппараты исключают влияние лучевой нагрузки. Стоматологическая клиника "Люми-дент" проводит быструю томографию с моментальной передачей результатов врачу. Пленочные рентгеновские аппараты давно ушли в прошлое.

Понятие компьютерной томографии

Когда проводится лечение зубов, врач обязан понять, что происходит с корнем и зубным каналом, каково расположение зубов и есть ли зубы мудрости. Компьютерная томография челюстей считается самым объективным и достоверным инструментом.

Дентальный томограф создает большое количество плоских снимков. Для достижения трехмерной конструкции эти снимки соединяются воедино. Врач с помощью компьютерной программы анализирует костные ткани и расположение нервных окончаний.

Преимущества современного томографа

Нынешняя стоматология обладает большим количеством инструментов и оборудования. Одним из примеров является томограф PHT-6500, имеющий следующие достоинства:

· фотографии получаются в HD качестве;

· положение головы контролируется лазером, исключая вероятность получения искаженного снимка;

· идеальную четкость и точность гарантирует технология MagicPan;

· доза облучения в 10 раз меньше в сравнении с предыдущими поколениями томографов;

· съемочные программы под разный возраст пациентов;

· достаточно большая сенсорная матрица.

После томографии у стоматолога есть возможность провести детальный анализ исследуемого объекта. Расширяются возможности для лечения зубов, гарантируя при этом высокий уровень надежности и безопасности.

При лечении корневых каналов применение трехмерной визуализации является намного лучшим решением, если сравнивать с традиционными плоскими снимками, ведь они дают лишь 50% информативности. Старые методы уходят в прошлое.

После получения цифрового изображения данные передаются врачу на компьютер для дальнейшего исследования. Томография незаменима при исправлении прикуса у детей, ведь есть возможность увидеть расположение постоянных зубчиков, а также сформировать оптимальное планирование дальнейшего решения.

Профессиональная помощь в клинике "Люми-Дент"

Применение современных технологий является гарантом идеального результата исследования. Для клиентов, которые лечатся в клинике, компьютерная томография проводится бесплатно. Высокая точность снимка гарантирует высокое качество и точность в лечении. На большинство процедур, в том числе и на имплантацию, предоставляется гарантия.