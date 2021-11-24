Полиция преследовала пострадавших от красного шлама в связи с делом НГЗ, – СМИ

После того, как Заводской районный суд Николаева обязал выплатить компенсацию пострадавшим от токсичных отходов НГЗ (красного шлама), последних начала преследовать полиция. Об этом говорится в материале, опубликованном tsn.ua

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В статье рассказывается, что после решения суда НГЗ обратился в местное управление Нацполиции с заявлением, что организация пострадавших от токсичных отходов НГЗ "Стоп шлам" совершает "мошенничество", подав иск в суд. После чего полицейские стали ездить по домам пострадавших, требуя от них отказаться от участия в иске.

"Такого я еще не видел: полицейские напали на наши села как саранча. Люди не давали мне прохода: "Александрович, так что же это делается? Угрожают каким-то уголовным делом, допрашивают как преступников, болтают что-то о мошенничестве, допрашивают, кто, чем, когда болел, сколько и когда нам заплачено денег", – рассказывает бывший староста сел Каталино, Парутино и Козырка Всеволод Ильин.

По словам жительницы поселка Радостный Сад Валентины Самофал, полиция приезжала в поселок к двум семьям, которые участвуют в иске против НГЗ. Самофал присутствовала при этих разговорах, когда полицейские объясняли, что за участие в "Стоп шламе" будет уголовная ответственность. И добавляли, что если люди откажутся от претензий к заводу, то их оставят в покое.

Также полиция приезжала к родственникам жителя Радостного Сада Владимира Евко. Он рассказал, что его родственница нервничала, когда ей угрожали. Но потом вмешался Владимир, объяснил, что нельзя приезжать без предупреждения, нужно было вызвать повесткой и поставить в известность адвокатов.

"Когда полицейские это услышали, у них тут же все вопросы закончились, и они быстро "слиняли", – вспоминает Евко.

Участник АТО, житель села Галицыново Виктор Сюрченко сообщил, что как человек с юридическим образованием неоднократно приходил на помощь пострадавшим, к которым приезжали полицейские по заказу НГЗ.

"Я спрашивал: а в чем же наше мошенничество? Мы обратились в суд, а к нам ходит полиция. Но они пытаются воздействовать – мол, а вы понимаете, что вас используют, а деньги заберут. Все, что угодно, чтобы люди отказались от участия в иске", – говорит Виктор.

Напомним, в конце 2019 года местные жители инициировали создание общественной организации "Стоп Шлам". В мае текущего года пострадавшие от действий НГЗ доказали в суде первой инстанции, что деятельность предприятия, а именно складирование более 47 миллионов тонн токсичного красного шлама, причиняют непоправимый ущерб экологии региона.

Весной экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.