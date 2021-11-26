Алиев, Хомутынник и Хмельницкий: опубликован рейтинг владельцев крупнейших ТРЦ Киева

В Украине представили рейтинг крупнейших владельцев торговых центров Киева за общей площадью объектов. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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В ТОП-10 вошли Вагиф Алиев и Александр Спектор, Виталий Хомутынник, Василий Хмельницкий и партнеры, Гарик Корогодский и Александр Меламуд, Вячеслав Игнатенко, Александр Шпиг и партнеры, Раймондас Туменас и партнеры, супруги Александр и Галина Гереги, Олег Вишняков, Сергей Брюховецкий.

Как известно, недавно в Киеве приступил к работе ТРЦ Respublika Park общей площадью около 300 тыс. кв. м. Открытие Respublika Park состоялось с заполненностью 61% и к концу года будет покрыто 79% площадей.

В 2022-2023 годах столица увидит открытие таких торговых объектов, как White Lines, New Ray, April Mall, BalticSky, Lake Plaza, Ocean Mall, Лукьяновка и т.д. Заявленная арендная площадь к открытию — более 350 тыс. кв. м, по данным UTG.

С учетом площадей Respublika Park, третьей очереди Blockbuster Mall и Хит Mall показатель насыщенности торговыми площадями в Киеве составил 605 кв. м на 1 тыс. человек.

Если сравнивать с Будапештом и Варшавой, то на рынке украинской столицы еще есть куда расти.

"Левый берег столицы до сих пор ненасыщен торговой инфраструктурой. Среди районов города, где можно рассматривать реализацию масштабного проекта, мы выделили бы Харьковский и Лесной массивы", — говорит Игорь Заболоцкий, эксперт консалтинговой компании Colliers Ukraine.