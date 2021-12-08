Сервис Posylka.net: отслеживание и полный контроль над посылками

Массовые заказы товаров из интернет-магазинов не являются чем-то новым. Большое количество людей в целях комфорта и экономии хотят воспользоваться режимом онлайн, чтобы приобрести аксессуары, мобильные телефоны, различные вещи или предметы быта. Чтобы быть уверенным в доставке необходимо ее контролировать с помощью различных сервисов.

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Чаще всего сервис отслеживания работает при интернет-магазине. Каждый может отследить посылку с алиэкспресс прямо у них на сайте или воспользоваться площадкой самого транспортного перевозчика. Универсальным помощником для отслеживания является сервис Posylka.net, где собрана информация от большого количества компаний, занимающихся доставкой.

Механизм отслеживания доставки

После оформления заказа и его отправки клиент получает трек-номер. Это индивидуальный набор букв и цифр, используемый для регистрации почтового отделения. Номер отправления публикуется в форме заказа или отправляется на указанный клиентом адрес электронной почты после оформления покупки.

Использование трек-номера упрощает отслеживание на сервисе Posylka.net. Необходимо следовать следующему алгоритму:

⦁ Зайти на сервис почтовых отправлений;

⦁ Указать номер доставки в соответствующей форме;

⦁ Получить результат отслеживания.

При покупке в магазинах за границей отслеживание чаще всего доступно спустя 5-7 дней после оформления заказа. Изначально посылка находится в сортировочном центре страны отправления, перегружается в средство транспортировки (грузовой автомобиль, корабль или самолет), попадает на таможенный пункт страны покупателя, прибывает в сортировочный центр и отправляется в указанное отделение почты.

Мобильный сервис Posylka.net

С мобильной версией платформы на App Store и Google Play намного проще отслеживать посылки за несколько кликов. Встроена система распознавания трек-номеров, есть возможность сохранить историю просмотров, а также получать электронные извещения о текущем статусе посылки.

Список партнеров для отслеживания отправлений постоянно расширяется. Клиенты получают возможность отслеживать заказ из России, Китая, Украины, США и стран Европы. Простой интерфейс с бесплатным доступом исключает дополнительную рекламу и гарантирует комфортные условия, как для частных покупателей, так и для предпринимателей, которые занимаются экспортом.