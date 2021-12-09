Новый год близко. Корпоративы еще ближе…

Стоит ли заказывать звезду на праздник? Хорошая ли это идея, что нужно учитывать и сколько это стоит?

Традиционно Новый год мы встречаем в кругу близких, а потом коллег. Ну, или наоборот. Еще рядом с нами известные личности и артисты, которых особенно много на телеэкранах в праздничные дни. "Звездопад" ассоциируется с праздником.

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Когда речь идет о важных в жизни мероприятиях, хочется сделать их запоминающимися и яркими. За ассоциацией приходит идея – пригласить звезду!

Есть ли смысл?

Помимо того, что селебрити на ивенте – это готовая шоу-программа, она еще и актуальная. Люди, без преувеличения, очень соскучились по громким событиям. Карантин внес свои коррективы в работу развлекательной индустрии, теперь зрители долго взвешивают, идти или нет на концерт. Потому что они часто отменяются или переносятся из-за нестабильной ситуации и ограничений.

Когда вы приглашаете артиста на свой праздник – становитесь организатором концерта, который точно не отменят и на который придут. Гарантированные впечатления становятся ярче вдвойне. Гости получат эмоции и будут благодарны за это именно вам.

Вторая причина – статусность события. Звезда добавляет весомости мероприятию, а стоить может не дороже, чем ваш банкет. Особенно полезно для имиджевой составляющей, когда периодически нужно о себе напоминать в информационном поле. Ваши гости не оставят вечер без внимания и обязательно поделятся фото/видео в интернете.

Третья причина – чувство особенности, важности. Это отличный способ отблагодарить людей. От новогоднего корпоратива зависит многое, даже то, с кем вы будете работать в следующем году. Позитивные впечатления дарить перед Новым годом, как никогда важно, именно тогда сотрудники строят планы.

Цена вопроса

Самый важный пункт – букировать артиста нужно заранее. Цена варьируется не только от популярности и длительности выступления, а еще и даты. В то время, когда все отдыхают, артисты работают, поэтому прайс меняется. Но звезду можно подобрать практически на любой бюджет.

Мы узнали актуальные расценки, чтобы вы могли выбрать наиболее вам подходящую:

● Ведущие, комики – можно найти от 500$ до 20 000$

● Украинские артисты – стартовая цена 2000$, средняя – 15 000$

● Зарубежные артисты – здесь дела обстоят по-другому, заплатить можно 30 000$, а можно и 1 000 000 $ за выступление мировой звезды

Средняя продолжительность выступлений – 45 минут – 1 час. Можно договариваться о других условиях. Некоторые артисты приезжают, чтобы спеть 1-3 песни, некоторые работают еще как ведущие. Букировать артистов лучше через концертные букинговые компании, с которыми они работают. Это дешевле, чем через концертного директора, так как между компанией и артистом уже есть договоренность о специальных условиях, и букинговое агентство может сделать дополнительную скидку.

С какими тратами вы можете столкнуться дополнительно?

Есть понятия, с которыми вы, возможно, не знакомы: технический и бытовой райдер артиста, которые оплачиваются отдельно. К первому относится звуковая, световая аппаратура, и если вы пообещали одну технику, а в конце по причинам неполадки заменили на другую, артист вправе отказаться выступать. Крайне важно учитывать возможности площадки. Зачастую на локации нету нужной техники и приходится искать подрядчиков или брать ее в аренду самому.

Поэтому если хотите заниматься организацией самостоятельно, хорошо проверяйте все технические требования и подбирайте место. К бытовому райдеру относится питание, проживание, трансфер, охрана. Бронирование отеля, покупка билетов занимают немало времени, а на вас и так организация целого праздника. Еще одно преимущество букинговых агентств – с вас снимут эти вопросы, у них есть контракты с подрядчиками и все условия райдеров букер выполняет сам.

Стоит оговорить даже личные вопросы, например, будет ли артист фотографироваться с гостями? Здорово, когда на коллективном фото по центру любимая звезда, но, возможно, это реально за дополнительную плату. Вы можете сделать это самостоятельно, а можете довериться агентству, которое ежегодно проводит сотни концертов и знает все требования и возможные неполадки наизусть.

Подытожим: мы уверены, любимый артист на праздник – это то, что нужно, особенно во времена, когда не хватает концертных мероприятий и ярких эмоций.

Посоветоваться, заказать артиста, можно здесь: букинг артистов https://kvartal-concert.com/booking-artistov/

Хороших вам и ярких праздников!