Українська кіберспортивна команда 55+ Ageless Shooters руйнує стереотипи

Навчатися новому можна й потрібно в будь-якому віці. Навіть якщо йдеться про таке традиційно молодіжне захоплення, як кіберспорт. Підтвердження цьому – гравці першої в Україні команди з Counter-Strike віком від 55 років, Ageless Shooters.

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Команду створили в 2019 році компанія Lenovo та благодійний фонд "Життєлюб". Учасники пройшли відбір, складні тренування з професійними кіберспортсменами та вже у першому шоу-матчі з командою однолітків зі Швеції Silver Snipers завоювали перемогу.

Після такої гучної перемоги кіберспорт став для Ageless Shooters новим захопленням, приніс нові знайомства та яскраві враження. Команда продовжила свій шлях в ігровій сфері. І на сьогодні на їхньому рахунку – десятки батлів з іншими командами в Україні та ще дві міжнародні гри. І для кожного гравця з Ageless Shooters це лише початок. Гравці віком від 55 років активно тренуються по шість годин на тиждень із тренером, а перед матчами – частіше. Вони не тільки щодня опановують нові технології – адже із семи учасників п’ять до проєкту ніколи не грали у Counter-Strike, – а й змогли стати справжньою командою. Основні інструменти гравців – пристрої Lenovo Legion, які забезпечують плавний геймплей без "лагів" і швидке реагування. І це один з елементів, необхідних для перемоги. Бо ігровий бренд Legion – це втілення нової філософії пристроїв для геймерів, стильних зовні, потужних зсередини!

Інновації, що відкривають нове майбутнє

Технології створені, щоб робити наше життя зручнішим та цікавішим. У Lenovo помітили, що посилення інтеграції нових рішень може супроводжуватися почуттям відстороненості в людей, старших за віком. Вирішити цю проблему можна завдяки програмам, що підвищуватимуть обізнаність, допомагатимуть їм опанувати роботу з технікою та отримати реальну користь і яскраві емоції від цифрового досвіду. Ігрові ноутбуки, шоломи віртуальної реальності – все це може відкрити нові можливості для спілкування та самовираження.

Несподіваним вирішенням проблеми не лише соціальної ізоляції, а й погіршення фізичних і розумових здібностей став кіберспорт. І в Lenovo довели: люди старшого віку можуть опанувати найскладніші прийоми та змагатися навіть із досвідченими молодшими гравцями. Окрім спілкування з цікавими людьми, нового досвіду, відчуття потрібності та вражень, від яких перехоплює подих, CS:GO надає й інші переваги. Гра вимагає концентрації уваги, швидкості реагування, прийняття рішень та розв’язання проблем. Це стимулює мозкову діяльність і позитивно впливає на здоров’я.

Ageless Shooters про те, як кіберспорт змінив їхнє життя

Що дає вам участь у команді Ageless Shooters? Як змінилося ваше життя, особливо стосунки з рідними, після вступу до команди?

Valkyria (Тетяна Силенко): – У моєму житті з’явилося дуже цікаве захоплення, про яке я раніше й не здогадувалася, – CS:GO. А коли дізналася, що це командна гра та ще й команда таких само дорослих, як і я, вирішила: хочу спробувати. І не помилилася. Грати в команді – це круто, а свій день зараз планую з урахуванням тренувань. Рідні спочатку здивувалися моєму новому захопленню, а зараз пишаються нашою командою та стежать за іграми.

Taskor (Тетяна Бірюкова): – Участь у команді дає мені можливість цікаво провести вільний час, зустрітися та поспілкуватися з однодумцями. А за допомогою самих ігор я швидко й легко знімаю стрес. На спілкування з рідними участь у проєкті не вплинула: у мене завжди були теплі стосунки й розуміння з рідними, спільні інтереси, повага до особистих захоплень.

Iron Hammer (Олександр Лавріненко): – Вдома схвалюють мою участь у проєкті. Дружина отримала величезне задоволення від того, що я потрапив сюди. Каже: "Ходи-ходи, що ти бачиш, крім своєї роботи?" Тим паче зараз нас показали вже по телебаченню, і навіть в Google є інформація. Зростає популярність на роботі: ніхто не очікував від співробітника, що він гратиме після 50, а мені – 60. На роботі пішли назустріч.

На вашу думку, участь у таких проєктах допомагає старшим людям соціалізуватися? І як?

UKR.OP (Олег Перетяка): – Гадаю, що ігри (комп’ютерні, спортивні т. ін.) для людей старшого віку можна розглядати як елемент соціалізації, спосіб залучення до спільної діяльності, що дає можливість набути нових навичок у різних сферах. Командна гра формує певні стосунки між гравцями, визначає правила, ролі. Розвиток команди Ageless Shooters – наочний приклад становлення колективу, неформальних рішень, притирання її учасників, що мають різний життєвий досвід. Це своєрідний соціальний експеримент: як люди пенсійного віку можуть реалізувати себе у кіберспорті, новому для них громадському виді діяльності. Кожен із нас отримує новий імпульс до подальшого саморозвитку, що позитивно впливає на наше мислення, стосунки, допомагає жити повноцінним і цікавим життям.

ARCHER (Павло Бондарчук): – Це можливість переключитися. Людям мого віку (хоч я себе не відчуваю пенсіонером) властиво жити в "пастці сьогодення". Коли кожного дня повторюється одне й те саме, життя стає сірим, руки опускаються. Проте насправді так не має бути. Якщо в людей буде мета, все змінюється і життя починає грати новими барвами. З’являються нові знайомства, виникають нові ідеї. Люди й самі змінюються: стають бадьорішими, зацікавленими життям, з’являються інші інтереси.

Звичайно, таке захоплення не для всіх, проте багато людей старшого віку могли б грати. Для цього потрібно, щоб їхні діти та онуки зрозуміли й трішки допомогли – технікою, поясненнями, як це працює. Ігри сприяють єднанню з молодшим поколінням — це за замовчуванням. Комп’ютерні ігри такого типу – командні, змагання з іншими людьми – дуже сильний психічний стимулятор. Ми всі живемо з ендорфінів (це природні "наркотики", що виділяються організмом, коли нам добре). Люди старшого віку, що давно не мали сильних емоцій, отримують їх у CS:GO. Як у дитинстві, коли граєш у футбол і виграв, або коли на уроці запитали саме те, що ти вивчив. Так і з грою – вона налаштована на те, щоб люди отримували гарні, сильні емоції. CS:GO також розвиває дрібну моторику: нервові зв’язки око – рука починають працювати з новою силою, люди відчувають приплив енергії.

Valkyria (Тетяна Силенко): Я вважаю, що таких проєктів має бути більше. Багато хто хотів би дізнаватися про щось нове, особливо пенсіонери, які часто просто не знають, чим себе зайняти. Телевізор, книги — це добре, а участь у таких проєктах дає нові можливості, знайомства з новими людьми.

Як проходить ваш день, коли є тренування? Як відпочиваєте ввечері?

Taskor (Тетяна Бірюкова): – Один звичайний літній день пенсіонера-геймера: ранок, плавання в озері, сніданок, кава. Попрацювала на дачній ділянці, вдень знову пішла на озеро, проїхалась на велосипеді й зробила якісь побутові справи. Ввечері тренування – три-чотири години. Після тренування я зазвичай переглядаю соціальні мережі й обов’язково хоч трохи почитаю книжку — це заспокоює, і "бойові дії" з Counter-Strike не снитимуться. На тренуванні, як правило, тренер пояснює нам, що було не так у наших попередніх іграх, з’ясовує, які в нас проблеми, відповідає на запитання, показує нові схеми гри. А потім ми командою йдемо грати, закріплюємо отриману інформацію.

SilentSleep (Павло Гнєдов): – Коли тренуємося у N-барі, треба ще запланувати певний час на дорогу туди й звідти. А так, звичайний день: трохи попрацювати, є рідні, яким потрібна допомога, – в мене двоє онуків. Чекаю також і на тренування, тому що це зустріч із друзями-гравцями. Приємно, коли з окремих індивідуальностей складається команда й виходить командна гра. Перемагати завжди приємно, проте коли ми бачимо, що проти нас грає сильний суперник, а за рахунок командної гри нам вдається бути кращими, це втричі приємніше. На тренуваннях ми опановуємо тактику, стратегію гри, різні прийоми. А ввечері я відпочиваю знову за CS:GO.

В Україні все більше людей вибирають активне життя після виходу на пенсію. Вони опановують нові професії та хобі, у 97 років продовжують грати в теніс чи у 81 ведуть у TikTok відеоблоги, що збирають велику аудиторію. Робота за комп’ютером та ігри корисні не лише для соціалізації літніх людей, вони підтримують активну роботу мозку та дрібну моторику рук. Проте в усьому слід дотримуватися золотої середини – ігри приносять користь, якщо приділяти їм кілька годин на день. Решту часу краще проводити за іншими активностями чи в спілкуванні з рідними та друзями. Тож ловіть завдання на вихідні: щоб стати ближче до батьків чи бабусь і дідусів, пограйте з ними в комп’ютерні ігри!