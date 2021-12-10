Оксана Соколова розповіла чому відмовилася від політичної кар'єри

Оксана Соколова вже більше 20-ти років є керівницею проєкту "Факти тижня" на ICTV. Окрім телевізійної кар’єри, ведуча ще й має політичний досвід. Зокрема, була прес-секретаркою Генерального прокурора України Геннадія Васильєва

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У своєму першому великому інтерв’ю для YouTube-каналу DOROTYE Соколова розповіла, чому вирішила повернутися на телебачення.

"Я зрозуміла, що прес-секретар — це людина, яка має бути завжди під рукою. Ти працюєш на шефа. Це має бути щиро, ти маєш в нього вірити. Ти маєш розуміти, що ти йому віддаєш свій вільний час, своє життя. Але це проти моєї натури — я не можу бути прив’язана. Я маю свою точку зору. Я маю робити те, що хочу. Я маю рухатися, куди хочу", — пояснює ведуча.

Тому зламати себе в цьому аспекті Оксана Соколова не змогла, і більше того — не захотіла. Але ділиться тим, що це був класний досвід. Більше відвертих зізнань відомої телеведучої за посиланням: