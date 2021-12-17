Запретить все и немного больше: эксперт рассказал, как менялся антитабачный законопроект 4358

Различные группы влияния пытаются провести через парламент "антитабачные" инициативы, которые не имеют ничего общего с борьбой с курением. Но при этом ставят целью уничтожение табачной отрасли. Такое мнение в интервью УНИАН высказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, комментируя недавнее исследование института относительно принятого в четверг законопроекта 4358.

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"Вместо того чтобы просто ввести в Украине европейские требования, разные группы влияния пытаются прочесть их по-своему, добавляя какие-то пункты и одновременно игнорируя отдельные нормы международного законодательства. Это приводит к "белому шуму", появлению некачественного "законодательного спама" без экономического обоснования, оценки регуляторного воздействия, синхронизации с другими законами", — отметил эксперт.

По словам Денисенко, в связи с подписанием Соглашения об Ассоциации с ЕС Украина должна согласовать свое антитабачное законодательство с европейским, точнее – с Директивой 2014/40/ЕС. Именно поэтому с 2015 года в Верховной Раде был ряд законодательных инициатив по уменьшению вреда от табака.

Один из таких документов — принятый Радой в четверг законопроект 4358 — активно лоббировали общественные организации. "Сначала он запрещал все, что можно, и даже чуть больше. Например, продажу сигарет лицам до 21 года. Дело в том, что в Украине человек с 18 лет получает полную гражданскую дееспособность, поэтому нелогично, что он, к примеру, может служить в армии, но не может купить сигареты", — отмечает исполнительный директор УИБ.

По словам Денисенко, после доработки в комитете, из документа убрали требования к внешнему виду упаковки или запрете размещения сигарет на полках магазинов, максимально приблизив к требованиям Директивы ЕС.

Эксперт отметил, что часто в законопроектах, якобы направленных против курения, на самом деле главной целью является зарегулирование легального бизнеса. По его словам, для более эффективной работы над антитабачной политикой необходимо производить расчеты, как те или иные меры повлияют на бюджет, на экономику, и главное – приведут ли они к уменьшению количества табакозависимых граждан. "Когда разработка "антитабачного" законопроекта является одним из КРІ для получения гранта, то в результате имеем новый "законодательный спам", — добавил Денисенко.

По мнению экспертов Украинского института будущего, к борьбе с зависимостями нужно подходить комплексно, поскольку из-за обилия грантов на антитабачную деятельность именно она является доминирующей. При этом, по словам Денисенко, депутаты не обращают внимания на такие зависимости, как алкоголизм, лудомания, или потребление вредной еды.

"Почему-то не звучат инициативы стандартизировать размер и вид бутылки водки, запретить ее выкладку на полках супермаркетов или запретить полностью рекламу игровых автоматов или казино. При том, что ряд стран уже активно внедряет регулирование этих секторов, ограничивая рекламу и продажу несовершеннолетним", — подытожил эксперт.

Ранее УИБ опубликовал исследование "Украина без сигаретного дыма. Поможет ли законопроект 4358 бороться с курением", в котором проанализировал последние законопроекты, разработанные с целью борьбы с курением.