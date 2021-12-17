Экспресс-тестирование и поддержание иммунитета: Как защитить своего ребенка в условиях эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса внесла свои существенные коррективы, не только в жизнь взрослых, но и детей. Родители школьников пережили несколько этапов дистанционного обучения. И сейчас, когда ребенок вновь пошел в школу, взрослые задумываются о том, как же защитить его от возможного заражения коронавирусом и как вовремя выявить симптомы. Мы разбирались, что могут предпринять родители в этой ситуации.

Вряд ли найдется хоть один взрослый, который с восторгом вспоминает эру дистанционного обучения школьников в период локдаунов. И теперь, когда дети наконец-то снова пошли в школу, перед родителями встал непростой вопрос: как можно защитить свое чадо от коронавируса или же хотя бы вовремя выявить заболевание?

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Задача вовремя выявить и обезопасить ребенка от вирусной инфекции стоит остро, ведь никому не хочется снова возвращаться на "дистанционку", закрывая на карантин целые классы, а то и всю школу. А ведь кроме образовательного заведения дети посещают разнообразные кружки, секции, гуляют компаниями и посещают торгово-развлекательные центры. Соответственно, риски контактов с потенциальными разносчиками вируса, возрастают. Чтобы обезопасить своего ребенка, есть четыре основных пути.

Первый — регулярное тестирование с помощью экспресс-тестов на выявление антигенов коронавируса. Это самый простой, быстрый и безопасный способ удостовериться, что ваш ребенок здоров. Они продаются в любой аптеке, и довольно просты в использовании. А к примеру, экспресс-тест Милистан оснащен удобной тест — ручкой с мягким кончиком, который не повреждает слизистую носа при взятии материала для анализа. Соответственно, воспользоваться им ребенок школьного возраста сможет даже самостоятельно, и уже через 15 минут знать, все ли в порядке с его здоровьем.

Немаловажно, что тестирование можно делать как перед выходом из дома, так и по возвращению с улицы. А можно просто дать коробочку с тест-системой школьнику с собой, чтобы он сам провел анализ в удобное ему время.

Второй путь — это регулярная сдача ПЦР-тестов. Этот путь сложнее, чем экспресс-тестирование, но многие тоже доверяют именно результатам из лаборатории. Однако в этом есть три минуса.

Для начала- длительное время ожидания результатов. Если после применения экспресс-теста вы уже через 15 минут знаете состояние здоровья своего ребенка, то результатов ПЦР-тестирования приходится ждать намного дольше. Соответственно, в случае заболевания, теряется драгоценное время, которое можно было бы потратить на лечение.

Далее — это стоимость ПЦР-тестирования. Оно намного выше, чем цена экспресс-тестов, и позволить себе регулярную сдачу анализов в лаборатории сможет далеко не каждый.

Ну и в конце концов — это полное отсутствие гарантии того, что сосед, сидящий в очереди на сдачу ПЦР-теста — не болен коронавирусом.

Третий путь — это уход на самоизоляцию. Однако вряд ли он сможет устроить как родителей, так и детей, которые, за время вынужденного сидения дома соскучились и по своим друзьям, и по развлечениям в школе и вне ее.

Наконец, четвертый путь – это поддержка иммунитета ребенка в зимнее время. Для этого обязательно нужно посетить врача, который, после сдачи необходимых анализов, сможет выписать наиболее подходящие витаминные комплексы для школьника. Кроме того, помогут укрепить иммунитет и регулярные физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, четкий режим дня и полноценное питание. Однако стоит учесть, что у каждого ребенка организм разный, поэтому к вышеперечисленным мерам тоже следует подходить аккуратно. Да и не всегда родителям удается проконтролировать, выполняет ли школьник все необходимые меры по укреплению своего здоровья.

Какой из вариантов выбрать — решать вам. Но объективно, именно экспресс-тест Милистан, на сегодняшний день, остается самым простым, безопасным и удобным способом, как можно позаботиться о здоровье своего ребенка, даже если вы не рядом с ним.

Альт-заг: Как защитить ребенка от коронавируса – купить экспресс-тест на антиген коронавируса.