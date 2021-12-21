Профессиональные слайсеры: все, что нужно знать о выборе оборудования

Как нарезать большое количество продуктов на идеально ровные ломтики? Конечно, в домашних условиях можно воспользоваться и обычным ножом, но в условиях профессиональной кухни, цеха предприятия пищевой промышленности или крупного магазина такая работа займет слишком много времени. Спешка приведет только к получению не очень ровно нарезанных ломтиков, а продукты в итоге не будут иметь товарного вида. Профессиональный слайсер – удобное в эксплуатации оборудование, которое поможет легко справиться с задачей нарезки даже "капризных" продуктов, ускорить приготовлению блюд и холодных закусок. К основным плюсам приборов можно отнести:

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простоту обслуживания;

мобильность – при необходимости прибор можно легко перенести в другое место;

широкий ассортимент моделей. В продаже есть ручные, полуавтоматические и автоматические изделия;

доступная стоимость.

Слайсеры отличаются небольшими габаритами, для них легко можно найти место на профессиональной кухне или в супермаркете.

Разновидности ножей для слайсеров: какие выбрать

Большинство производителей выпускают ломтерезки с прямыми ножами. Их лезвие идеально ровное. Прямые ножи легко справляются с нарезкой продуктов с однородной консистенцией (колбасные изделия, сыр и т. д.). Ножи с лезвиями волнообразной формы легко справляются с изделиями разной плотности. Зубчатые элементы прекрасно подходят для нарезки продуктов неоднородной плотности. К таким относятся томаты, авокадо и другие овощи и фрукты с плотной кожурой, но мягкой мякотью.

Какие продукты можно нарезать на слайсере? Их достаточно много, а именно:

хлеб;

сыр;

мясные деликатесы (балык, ветчина и т. д.);

колбасные изделия;

рыба;

овощи;

фрукты и т. д.

Идеально ровные ломтики идеально подойдут для подачи, приготовления изысканных блюд. Многие покупатели в продуктовых магазинах предпочитают приобретать готовые нарезки в преддверии праздников. Это позволит сэкономить немало времени на кухне при приготовлении праздничного ужина.

Правила эксплуатации слайсеров

Что нужно помнить при использовании оборудования?

В первую очередь не стоит нарезать на слайсере замороженные продукты, если прибор не предназначен для этого. Так можно привести в негодность оборудование и полностью вывести его из строя. Некоторые производители ломтерезок выпускают модели, специально предназначенные для нарезки замороженных продуктов.

При затачивании ножей строго соблюдайте рекомендации производителя. Они прописаны в инструкции по эксплуатации. Если затачивать нож больше или меньше определенного времени, он прослужит меньше.

При эксплуатации стоит периодически выполнять настройку лезвия. При нарезке расстояние между приемником и режущим элементом увеличивается. По этой причине стоит внимательно следить за расположением ножа, чтобы получать идеально ровные ломтики продуктов при нарезке.

Также стоит помнить о том, что необходимо:

протирать нож перед нарезкой сыра – так продукт не будет прилипать к его поверхности;

проверять состояние режущего элемента – на нем не должно быть сколов, трещин и следов ржавчины;

чистить прибор после каждого применения. Убирайте остатки продуктов влажной тряпкой, а само лезвие лучше мыть под проточной водой.

Если продукт застрял в слайсере, не стоит проталкивать его. Если прибор автоматический или полуавтоматический, это может привести к его выходу из строя. Необходимо выключить устройство, снять нож и бережно очистить оборудование.

Выбираем слайсер: какие моменты стоит учесть

Пришло время покупать профессиональный слайсер? Чтобы не ошибиться с выбором оборудования, обратите внимание на:

диаметр ножа. Производители выпускают оборудование с диаметром элемента 195-350 мм. Оптимальным вариантом для ресторана или магазина продовольственных товаров является модель с диаметром ножа 250 мм. Также стоит учесть вид нарезаемого продукта. Диаметр режущего элемента должен быть примерно на четверть больше толщины ветчины, сыра и т. д.;

возможности ломтерезки. Для маленького продуктового магазина или кафе, где нарезка необходима лишь время от времени, будет вполне достаточного простого ручного прибора. Его производительности будет вполне достаточно, чтобы нарезать продукты на ломтики несколько раз в день. Для крупного магазина, супермаркета, кафе или ресторана лучше купить полуавтоматическое устройство. Прибор легко справится с поставленными задачами. Для предприятий пищевой промышленности стоит выбрать профессиональную автоматическую модель;

мощность. "Слабые" модели не подойдут для нарезки слишком твердых или вязких продуктов;

материал изготовления ножа. Большинство моделей комплектуются режущими элементами из хромированной или нержавеющей стали. Они устойчивы к коррозии, долго служат. Для сыра лучше выбирать оборудование с ножами, имеющими тефлоновое покрытие. Так нарезка продукта будет идти быстрее, он не будет "прилипать" к режущему элементу.

Некоторые модели оснащаются полезными дополнительными функциями. Например, при наличии выдвижной каретки можно нарезать большие куски продуктов. Это значительно облегчает работу для персонала цеха, кафе или продовольственного магазина. Наличие встроенного точила позволяет избавиться от необходимости ручной заточки режущего элемента.