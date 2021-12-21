Уникальный сервис Scorector — единственный в Украине инструмент для восстановления кредитной истории

Если финансовые организации отказывают в выдаче займов, работодатели повсеместно отказывают в приеме на работу или страховые компании предлагают повышенный страховой тариф, возможно, причина кроется в вашей кредитной истории.

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Кредитная история (КИ) — это своего рода база данных, в которой содержится информация обо всех ваших кредитах и их погашениях. Она хранится в бюро кредитных историй — организациях, занимающихся сбором и консолидацией сведений о заемщиках, полученных от банков и прочих финансовых организаций.

Для чего нужна кредитная история?

Наибольший интерес кредитная история представляет для банков и кредитных организаций, которые на ее основе оценивают платежеспособность и благонадежность потенциального заемщика. Чем кредитная история лучше, тем выше вероятность получения ссуды и тем больше ее потенциальная сумма, и наоборот — наличие текущих или исторических просрочек по кредитам практически сводит на нет возможность получения нового займа.

Помимо финансовых структур, КИ используется:

Работодателями — для оценки дисциплинированности и деловой репутации соискателя, что особенно актуально для руководящих и должностей, предполагающих работу с финансами;

Страховыми компаниями — для анализа уровня ответственности и надежности клиента что, в свою очередь, позволяет устанавливать индивидуальный страховой тариф. Считается, что люди, которые регулярно допускают просрочки по кредитам чаще попадают в аварии, а значит, приносят страховщикам больше убытков.

А с недавних пор кредитную историю также стали просматривать сервисы каршеринга. Если потенциальный клиент задолжал крупную сумму, компания не рискнет доверить ему собственные автомобили.

Почему важно следить за своей КИ?

Мы настоятельно рекомендуем хотя бы изредка просматривать свою кредитную историю. Причин для этого как минимум несколько:

Чтобы оценить возможность получения крупной суммы, например, для покупки квартиры или автомобиля. Чем выше кредитный рейтинг, тем охотнее банки будут сотрудничать с вами и тем выше шанс получить более лояльные условия кредитования. Чтобы в случае утери документов, например паспорта или ID-карты, проверить, не использовали ли их мошенники для оформления кредитов и микрозаймов. Чтобы своевременно выявить возможные ошибки и неточности в кредитной истории, что в будущем позволит сэкономить ваше время, нервы и деньги. Известны случаи, когда пограничники не выпускали людей за границу из-за наличия долгов перед банками.

Представьте ситуацию, несколько лет назад Олег досрочно выплатил кредит на автомобиль. Но обратившись в другой банк за новым займом получил отказ, т.к. предыдущий кредитор ошибочно передал в бюро кредитных историй информацию о наличии просрочки по автокредиту. Узнать об этом Олег смог, заказав и просмотрев свою кредитную историю через БКИ.

Можно ли исправить плохую кредитную историю?

Наличие негативной кредитной истории больше не приговор. Да, вы не ослышались, негативную КИ можно исправить и поможет в этом уникальный для украинского рынка сервис — Scorector.

Процесс восстановления кредитной истории с его помощью состоит из нескольких этапов:

сбор информации о текущей КИ заемщика;

анализ полученной информации и подготовка рекомендаций, направленных на формирование имиджа благонадежного заемщика в глазах потенциальных кредиторов;

составление индивидуальной программы улучшения кредитной истории.

В итоге заемщику предоставляется специальная кредитная линия, состоящая из небольших траншей. Чем дольше он пользуется программой, тем выше его кредитный рейтинг и, соответственно, больше доверия со стороны потенциальных кредиторов в лице банков и небанковских кредитных организаций.

Отметим, что открыв кредитную линию от Scorector, можно не только исправить, но и сформировать положительную кредитную историю, если ранее вы еще никогда не пользовались займами. Присоединяйтесь к программе, своевременно и в полном объеме вносите платежи по кредитной линии и уже спустя 3-6 месяцев вы сможете похвастаться наличием положительной КИ.