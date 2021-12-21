"Givetime.io: Криптовалюта, наука и медицина". Интервью с Александром Мовчаном

Блокчейн продолжает покорять мир. Прозрачная и справедливая система учета данных, привлекает разные проекты для реализации. Сегодня мы поговорим о новом проекте, который начал свое существование на стыке блокчейна и науки. Небольшой интервью с создателем проекта, Александром Мовчаном.

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Расскажите о проекте, о чем он.

Проект Givetime.io посвящен науке и медицине, точнее возможности человека влиять на свое здоровье, бороться с заболеваниями. Опишу в рамках общей концепции проекта: иметь возможность, то есть методы, оборудование, препараты — которые позволят продлить жизнь человека в ряде ситуаций, которые в данный момент невозможные. Не хочу поверхностно об этом говорить, тема объемная. У нашего проекта сформирована цель — увеличение средней продолжительности жизни на 10 лет до 2027 года. Над ней и будем работать

Просто пример: сегодня самая частая причина смерти сердечно-сосудистые заболевания, в частности это инфаркт и инсульт. Как мы можем повлиять на эту ситуацию? Это диагностика состояние сосудов, которые и являются местом возникновения проблемы, в данный момент она производиться только в клиниках, в разный форматах изучения 4-6 методов диагностики. Задача проекта: сделать диагностику гораздо удобней и продвинутей. Первичную следует делать портативными устройствами дома. Чтобы диагностика давала ответ — вероятности тромбов, бляшек, состояние сосудов в головном мозге и сердце. Дать точные ответы и инструкции профилактики, лечения различного уровня проблем с сосудам для человека. Чтобы клиники и врачи обладали лучшими и более эффективными методами и определения состояния, а также методы влияния на более ранних стадиях чем при случившемся инсульте.

В данный момент в нашем документе (white paper), изложены основные "горячие" потребности. Они будут максимально важными для поддержания жизни человека. И мы настроены ежеквартально, если не чаще обновлять документ и нашу дорожную карту. Возможно освещение более глубокой информации, будет вынесено в отдельный формат, так как это важно для всех, даже если тебе 20 лет и ты не думаешь сейчас, как ты будешь жить через 40-50 лет или не задаешься вопросом, как текущие больницы будут помогать твоим родителям.

Зачем в проекте крипта?

Криптомир сейчас на взлете, огромные бюджеты в рынке. Классные проекты на своих блокчейнах. Это дает хорошие возможности качественных новым идеям быстро воплотиться в реальность. Сам вопрос жизни своей и твоих близких — не терпит медлительности, каждый 1.7 секунд на Земле умирает человек от инсульта или инфаркта, каждую 9 секунду от коронавируса. Зачем ждать если если есть возможность повлиять на это.

Мы решили создать свой токен, он послужит как методом сбора инвестиций в проект, как оценка веры сообщества в наш проект. Безусловно будет полезна в проекте прозрачность, которую дает криптовалюта, все транзакции, все кошельки можно публично изучить, но не заблокировать властями или рейдернуть. Это дает также неоспоримые преимущества. В будущем мы хотим чтобы вся продукция, права на использование, компания сформировала стоимость именно по нашему токену, по факту мы первый научно-медицинский проект в криптотематике.

Кстати стоит также указать что оффлайн реализация проекта, которая будет состоять из научно-исследовательских центров, клиник, производства оборудование и препаратов — будет иметь некоммерческий формат организации. Следовательно вся прибыль будет направляться на дальнейшие изучения. Это должно давать понимание людям, что основная цель этого проекта, не получение прибыли, а именно дать возможность жить дольше и качественней подавляющему количеству людей.

У вас медицинское образование?

Нет, у меня экономическое образование, но направление контроля своего здоровья с точки зрения науки меня всегда увлекало. И это не только интересно, я хочу управлять состоянием своего организма в будущем, хочу иметь возможность и доступы к новым формам диагностики и лечения, когда это потребуется. И хочу развивать это направление чтобы оно было доступно все большему количеству людей.

Чем раньше люди поймут, что помощь организму неизбежно понадобится, вопрос только в том, когда это будет. Это не популярные вопросы, они пока не так актуальны , как должны быть. Моя цель и цель проекта актуализировать и напомнить всем что в этоми направление нужно действовать быстро и эффективно. Направления науки и потом медицины, которые продлевают качественную жизнь человеку — это самые недооцененные проекты. Сколько бы отдали денег Стив Джобс, Пол Аллен, Жан-Поль Бельмондо, Герд Мюллер, Ларри Кинг, Андрей Павленко, Михаил Жванецкий — чтобы иметь возможность прожить дополнительных 5-10 лет, качественной жизни. Думаю ответ вы уже знаете.

Где будут все эти центры исследований и клиники?

Этот вопрос еще не имеет точных ответов. Объясню что основные центры следует распределять в самых комфортных зонах ведения данной деятельности. Это будет изучено юристами проекта, составлены данные по ряду вариантов и уже на основание этого будет приниматься решение о первых физических объектах.

В данный момент не создано юридическое лицо для оформление на бумагах проекта. Но это будет сделано в ближайшее время, на втором этапе нашей дорожной карты.

Все решения по выбору локации будут освещены в наших канала, как только мы определимся.

Какова токеномика (экономика токена)?

Мы создали на BSC токен, определили налог на транзакции 0,1%, выбрали кол-во монет в размере 8 000 000 000 (кол-во людей на Планете примерное). У нас не будет сжигания, не будет эмиссии дополнительных. У нас нет привлекательных стейкингов, прочих механизмой, используемых в пирамидах. Мы предельно честны с нашем комьюнити, сразу на старте, не будет x1000 за год. Будет прозрачная организация с четкими целями и распределением привлеченных средств.

Сам токен не будет акцией компании. Его ликвидность будет поддерживаться работой всего проекта и реализации его продукции. Все цены на продукты и услуги проекта будут привязаны к токену, а потому его востребованность будет расти Givetime.io

Мы избегаем airdrop, заморозки продажи монеты и прочих спекуляций, которые будут рисовать красивые цифры. Мы за прозрачность и результат. У нас стоит цель проекта, возможно она одна из важных на мировой арене, следовательно успехи в этом, будут давать твердость нашей монете получше любых манипуляций.

У вас слишком высокая капитализация?

Многие частные инвесторы и интересующиеся высказывали свое мнение, что для проекта с токенами в количестве 8 миллиардов, цена 0,008$ на предпродаже слишком большая. То есть общая капитализация сильно завышена для нового проекта.

Если посчитать, то выходит 8 000 000 000 * 0,008$ = 64 000 000$

Да, это много для проекта который:

— только создался в 2021 году

— команда которого еще не является популярной

— не имеет поддержку крупных фондов

— не имеет поддержку известных эдвайзеров

— не прошел аудиты безопасности

— Не вышел на централизованные криптобиржи

А 64 000 000$ капитализации это топ-500 coinmarketcap.com

Поэтому такой обьем следует заслужить активностью, работой и эффективностью проекта.

Мы залочили токены, чтобы:

— дать стабильность инвесторам

— дать прозрачную системы разлока для комьюнити, чтобы каждый мог видеть как это будет происходить и когда

— справедливо оценить капитализацию проекта на текущий момент или не так ошибочно

сформировать стабильную цену без рисков ны рынке

Увидеть блокировку можно по ссылке:https://www.team.finance/view-coin/0x9dcD80748b6bDC6aF0B7d51253743f6Fdb226c34?name=Givetime&symbol=GTM

При цене токена на предпродаже 0,008$. Капитализация проекта при существующих разлоченных 50 000 000, составляет 400 000$, а это топ-2000 coinmarketcap.com, что уже ближе к реальной оценке проекта на данный момент. Или в некотором недалеком будущем.

Как и при каких условиях будут разблокированы токены?

В конракте блокировки существует возможность продление срока блокировки каждого пункта. Это означает что в случае неготовности к разлоку большого количества токенов, или не к такому большому количеству, будет продлена блокировка средства или заблокирована обратно какая-то их часть, обратно.

Цель этого, содержание курса токена в стабильности. Без больших пампов и дампов. Наша цель уверенно развиваться по дорожной карте, нам нет необходимости испытывать большую волатильность чтобы забирать чужие деньги.

Условия разлока токенов и постепенное их выпуск в рынок, это содержание курса токена в нормальном диапазоне. Это означает что недопустимо падение на 40-60% и больше. И это самое важное условие для запуска новых токенов в рынок. Спрос всегда должен быть больше чем предложение, этим мы будем руководствоваться на протяжение всего проекта.

Как будет влиять общая ситуация с биткоином и BNB на курс токена?

В данный момент все альткоины подвержены влиянию биткоина и системным монетам. Мы пониманием зависимость и будем делать все возможное чтобы ее минимизировать. У нас есть большая отличительная черта, от всех других проектов.

Он ориентирован на реальный сектор жизни человека, вне интернета, что дает возможность считать что он будет необходим каждому человеку на земле.

Какая разница какой курс биткоина, когда тебе нужна операция по новой технологии которая сохранит тебе жизнь. Токен будет ассоциироваться с временем жизни, а не способ на биткоин или другую криптовалюту.

Givetime.io — это новый тренд криптовалютных проектов, это соединение технологий, науки и реальной жизни каждого человека. Это будет стабильный и постоянный новый тренд, а не временные DEFI, NTF проекты.

Ввиду вышеизложенного, считаем что зависимость от топ-5 криптовалют у нас будет минимальная по сравнению с любыми другими проектам. Следовательно мы сможем стать местом сохранения средств, стоимости для многих холдеров как в момент падения всего рынка, так и в момент роста показывать хорошие стабильные результаты без внезапных проблем.

Почему токен будет расти? Веские доводы, факты. Что уже сделали?

На многие факторы роста нашего токена мы уже написали во 2 пункте инфо письма. В этом пункте осветим еще и другие факторы.

1. Юридическое оформление проекта на ранних стадиях.

Мы несем ответственность за проект, юридическая оформление дает возможность смотреть серьезно как на проект так и на нашу команду. Более серьезные инвесторы, фонды будут уверенней общаться и выбирать нас с учетом этого фактора.

Регистрация юр. лица запланирована на 1 квартал 2022 года.

2. Строгая маркетинговая компания (без ограничение по криптомиру)

Для хорошего маркетинга требуется правильная и честная идея развития, поэтапные подтверждения реализации проекта и эффективные инструменты охвата. Наш проект имеет все необходимые параметры.

Отличительной чертой от всех других проектов, важно выделить направление на всех людей на Земле. Это не ограничивает наш маркетинг на поздних стадиях только в крипто пространстве, каждый человек захочет воспользоваться нашими технологиями и продуктами. Чтобы жить полноценно и дольше.

У нас уже есть предложения для создание функционала покупки GTM токена за доллары и евро, но мы еще на ранней стадии. Скорее всего такой функционал и инструмент будет доступен на 3 этапе дорожной карты, то есть после апреля 2022 года. Возможно в момент листинга на крипто биржах уровня 1

3. Внимательное отношение к курсу и управление блокирование средств общего количества токена.

Как писалось во 2 пункте документа, у нас есть инструмент продления блокировки каждого из блока токенов. Что даст возможность контролировать предложение токенов почти в любой ситуации.

4. Прозрачность проекта

Освещать все мероприятия, создать оффлайн и онлайн конференции по презентации наших разработок, создание медицинского хаба со всей информацией научных разработок и исследованиями. Это дает постоянную информационную повестку, которая будет привлекать внимание к нашему проекту.

5. Участие известных фондов. Как показатель доверия к проекту

Обсуждения о работе уже ведуться. Анонсирование этого будет происходить по возможности публикации этих новостей.

6. Участие известных эдвайзеров. Как показатель доверия к проекту

Обсуждения о работе уже ведуться. Анонсирование этого будет происходить по возможности публикации этих новостей.

Стартовые проекты оценивают по команде, кто сейчас в проекте?

Пока что деятельность проекта связана полностью с выпуском монеты, оформлением материалов для потенциальных инвесторов и участников. Следовательно в команде есть менеджеры, копирайтеры, журналисты, программисты. Мы пока не обзавелись адвизорами, которые бы освещали наш проект, но возможно до момента выхода этого интервью мы это уже сделаем — поэтому рекомендую актуальную информацию смотреть на нашем сайте Givetime.io

И самый основной актив проекта, ученые и медики, команда будет формироваться со старта 2 этапа нашей дорожной карты. Информация будет доступна в наших социальных каналах.

Если человеку разделяет цели проекта, как он может помочь его развитию?

Пока что существует только возможно купить токен проекта в качестве и поддержки проекта и с целью иметь токен проекта который будет давать новые возможности для человека. (Это будет доступно в момент пресейла)

А также поделиться проектом в своих социальных сетях. Популяризация между людьми — это для нас пока что основная задача, что бы запустить все с нужных масштабом и мозностью — нужна узнаваемость, нужны средства для воплощения плана.

Если человек разделяет цели проекта, как он может помочь его развитию?

Пока что существует только возможно купить токен проекта в качестве и поддержки проекта и с целью иметь токен проекта который будет давать новые возможности для человека. (Это будет доступно в момент пресейла)

А также поделиться проектом в своих социальных сетях. Популяризация между людьми — это для нас пока что основная задача, что бы запустить все с нужных масштабом и мощностью — нужна узнаваемость, нужны средства для воплощения плана.