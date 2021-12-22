Інновації та прогресивне майбутнє для кожного українця — Urbanist відчиняє двері зручності, де все життя буде сконцентровано в одному додатку

Зараз, у вік інформаційних технологій та семимільних кроків до того самого "майбутнього" функціональним мобільним додатком нікого не здивуєш, воно є майже у кожного бізнесу. Але завжди є щось, що відрізнятиметься від інших, щось, що дасть поштовх і прорив до майбутнього. Нема чого говорити про приклади, ïх маса. Але є самородки, які можуть зацікавити та привернути увагу, оскільки можуть принести багато користі як бізнесу, так і користувачам, адже завдяки гнучкості цих компанiй та ïх продуктів до змін та бачення масштабно, а не вузько. Це варто уваги, таким чином Facebook перетворюється на META-всесвіт.

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тому завжди варто звертати увагу на самородки, адже нiхто не знає, який саме переверне цей світ та залишить слід в історії.

"Всі перевірені сфери твого міста в твоєму смартфоні не тільки зі знижками, а й з усіма інноваційними зручностями майбутнього, які взаємодіють між собою та надають швидке, зручне та якісне рішення як для бізнесу, так і для користувачів Saas сервісу Urbanist" — як кажуть співзасновники та CEO компанії Urbanist Категоренко Максим та Категоренко Валерія. Ще одним засновником та основним розробником додатку є Пригунов Гліб. За словами СЕО Максима Категоренко, саме Гліб Пригунов "також постійно задає вірний темп і вектор розвитку цього проекту на основі великого життєвого досвіду та незвичного способу мислення".

Urbanist також відкриває першу на ринку України екосистему "все в одному", яка вже починає впевнено функціонувати. Позиція Urbanist "МЕТА-всесвіт в одному додатку" розкривається в "розширеному та інноваційному" понятті, так як завжди в будь-якому сервісі чогось не вистачає, а в додатку ж Urbanist "вистачатиме всього, навіть із надлишком, охоплення буде будь-якої сфери життя кожного" – заявляє СЕО і маркетинговий директор Валерія Категоренко.

Життя стає простішим, зручнішим і насиченішим, коли тобі пропонують будь-яке рішення і будь-яку відповідь на твоє запитання. Такої ж ідеї дотримується і компанія Urbanist, оскільки планується вихід декількох інноваційних рішеннь, а саме випуск в 2022 році нових фінансових технологій майбутнього на базі основного додатка Urbanist, де для усіх користувачів всі операції стануть набагато швидшими, безпечнішими та безкоштовними, а також планується ще декілька інновацій майбутнього, які вже ви зможете побачити в самому додатку Urbanist пізніше. Ще одне рішення планується надати всім закладам харчування, які працюють із сервісами доставки й це рішення полягає в тому, що доставка стане для кінцевого споживача і для самого бізнесу дешевшою, ніж є зараз та набагато швидшою (будуть задіяні інноваційні технології майбутнього, яких поки що ніде немає). Зараз додаток надає комплексний маркетинговий інструмент на базі штучного інтелекту для малого, середнього та великого бізнесу та є їх єдиним рішенням в плані оптимізації, автоматизації їх процесів, а також зменшення маркетингових витрат. "Аналогів такого маркетингового інструменту в одному додатку для малого, середнього та великого бізнесу на ринку СНД немає." — каже співзасновник та СЕО компанії Urbanist Максим Категоренко.

У 2022 році Urbanist анонсує випуск власного NFT-токену, а в 2023 році планує випустити власну цифрову валюту Urban coin. Також у планах компанії розвивати і цифрову освіту для кожного українця, яка просто стане доступною та сучасною, враховуючи всі побажання ринку.

https://urbanist.page.link/NFT