L'ORÉAL Україна провела церемонію нагородження переможців четвертого сезону української премії "Для жінок у науці"

Премія реалізовується в Україні вже четвертий рік поспіль і є частиною глобальної програми L’Oréal- UNESCO "Для жінок у науці". Мета премії — підтримати та відзначити талановитих жінок-науковиць, заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар'єрі. Для участі у Премії жінки повинні мати науковий ступінь, наявність публікацій у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science та бути соціально активними задля популяризації науки.

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З 01 квітня по 01 липня 2021 року тривав збір заяв через онлайн платформу forwomeninscience.in.ua. За три місяці було отримано 172 заяви від науковиць з 25 міст України, 99 вищих навчальних закладів України та 29 інститутів НАН України. Учасницями є 115 кандидаток наук та 52 докторки наук. Серед найпопулярніших напрямів, якими займаються аплікантки, — математика (29 заяв), хімія (19 заяв), медицина (17 заяв), фізика (15 заяв), біологія (14 заяв), фізико-технічні проблеми матеріалознавства і енергетики (11 заяв), науки про землю (6 заяв) та інші (61 заява).

Кожна заява оцінювалась незалежними журі програми, до складу якого входять провідні науковці та науковиці України — академіки, які є визнаними фахівцями у STEM галузях. Наступним етапом премії став відбір членами журі десяти фіналісток для участі у співбесідах у жовтні 2021 року

На церемонії нагородження, яка відбулась 21 грудня, L’Oréal Україна оголосила імена трьох Лауреаток, переможниць четвертого сезону Української Премії L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці ".

Лауреатками четвертого сезону премії в Україні стали:

Беспалова Ірина Ігорівна, докторка технічних наук, старша дослідниця, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

Носенко Валентина Володимирівна, кандидатка фізико-математичних наук, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Сулим Ірина Ярославівна, кандидатка хімічних наук, старша дослідниця, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Кожна Лауреатка отримає грошову премію в розмірі 150 000 грн (сто п’ятдесят тисяч) гривень після відрахування обов’язкових платежів та зборів, яка може бути використана переможницями на власний розсуд. Окрім визнання трьох Лауреаток серед ТОП 10 фіналісток, цього року за рішенням журі було відзначено ще декілька учасниць премії за визначні успіхи в їх науковій кар’єрі.

Премія реалізується під патронатом Національної комісії в Україні у справах UNESCO. Партнери — Національна академія наук України, Центр "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" та ініціатива Дівчата STEM.

Від самого запровадження програми "Для жінок у науці" з 1998 року понад 3800 талановитих молодих жінок-науковиць, серед яких кандидатки наук та аспірантки, здобули визнання й підтримку в 110 країнах, а п’ять отримали Нобелівську премію.

"За чотири роки проведення премії в Україні ми отримали понад 700 заяв та відзначили 12 Лауреаток. Це свідчить про високий інтерес та необхідність Премії, а вимогливість членів журі щодо якості наукових досягнень учасниць є стимулом для покращення показників їхніх наукових робіт" — зазаначає Сергій Комісаренко, голова журі премії, Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України; Директор Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

"У своїй кар’єрі жінки-науковиці стикаються з упережденнями щодо їх ролі у науці, що це не жіноча справа, що лише гумарнітарні науки — для жінок. З 1998 року Фундація L'Oréal та UNESCO об’єднались, щоб боротись з цим стереотипом, підтримати та відзначити талановитих жінок-науковиць та заохотити молодих жінок обирати наукові професії" — зазначає Катерина Захараш, Директорка з Корпоративних Комунікацій L'Oréal Україна.