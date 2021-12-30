Как заботиться о пользователе на всех этапах жизненного цикла устройства

Предлагая революционные технологические продукты, Lenovo стремится сделать опыт пользователя максимально комфортным на протяжении всего срока эксплуатации устройств. Инновационные сервисные решения помогают значительно сократить расходы на обслуживание и ремонт, защищают данные и экономят время клиента. О разнообразии дополнительных услуг рассказывает менеджер по развитию бизнеса сервисов Lenovo в Украине Владимир Павленко.

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Дополнительные гарантии — почему это выгодно пользователям техники?

Для многих из нас ноутбук — это неотъемлемая часть работы каждый день. Вы чувствуете себя без устройства как без рук? Не можете представить, что ваш помощник исчезнет на 14 дней в сервисном центре? Тогда дополнительные сервисы помогут вам чувствовать себя защищенными и избежать этих ситуаций. Во-первых, они экономят время. К примеру, вы приобрели выездной сервис Onsite, и с вами произошел гарантийный случай в течение его срока действия. Вместо того чтобы ездить самому в СЦ и тратить время, вам либо отремонтируют устройство удаленно, либо привезут запчасть и отремонтируют на месте вашей работы. Во-вторых, это экономически выгодно! Как в случае со страхованием, стоимость дополнительного сервиса значительно ниже ваших затрат в случае неисправности устройства. А сколько это экономит нервных клеток!

Владимир, сколько дополнительных сервисов предлагает компания Lenovo в Украине?

— Сегодня мы предоставляем полный спектр сервисов, предназначенных для расширения базовой гарантии, повышения уровня обслуживания, защиты устройств и конфиденциальности данных. Это более 60 видов программ. Например, выездной сервис Onsite — удобный уровень обслуживания, позволяющий не беспокоиться о доставке устройства в сервисный центр и обратно. Если возникли технические проблемы, достаточно сообщить компанию любым удобным способом. Оператор колл-центра сформирует заказ и передаст его в авторизованный сервисный центр Lenovo. Представитель центра приедет и проведет диагностику или диагностирует устройство удаленно. Если выяснится, что для ремонта нужно ожидать поставки детали, пользователю на этот период будет предоставлено замену. На следующий день после получения сервисного центра необходимой детали к заказчику приедет инженер и выполнит ремонт на месте.

Отдельно желаю отметить старт премиального сервисного обслуживания для коммерческих устройств Premier Support.

Сервисы Lenovo — это страхование для устройств? Как вы считаете, почему люди страхуют авто, но не имеют привычки страховать технику?

— Это очень интересный вопрос. Украинский рынок сервисных услуг достаточно развит, чего нельзя сказать о культуре потребления. И в этом смысле немаловажную роль играет доверие пользователей. Многие потенциальные клиенты настороженно относятся к подобным предложениям. В основном так происходит из-за нехватки информации. Люди ассоциируют дополнительные сервисы именно со страховкой и проводят аналогию с процессом оформления полиса на авто, связанным с франшизами и необходимостью сбора большого количества документов. А по сути, сервисные услуги Lenovo — это не страхование, а обязательство производителя устранить неисправность либо после завершения основной гарантии, либо в случаях вне гарантии, либо предоставить дополнительный сервис, не предусмотренный гарантией. Это, по сути, расширение обслуживания устройства, которое берет на себя производитель.

Отдельная история связана с покупкой устройства в кредит. Действительно, никто не задает вопрос, почему банк обязывает купить КАСКО на авто. Это уже культура покупки автомобиля в кредит. Lenovo предлагает готовую экосистему, где главное устройство — с рекомендованными аксессуарами и дополнительными сервисами. Между КАСКО и дополнительными сервисами, которые мы предлагаем клиенту, общая черта: ваш любимый помощник будет защищен от большинства стандартных случаев, и вы можете быть уверены, что устройство быстро, удобно и бесплатно восстановят.