В Днепре похоронят водителя BlaBlaCar, убитого почти 6 лет назад (фото)

Львовянин пропал в апреле 2016 года по дороге в Киев. В дорогу он взял попутчиков, которых нашел на популярном сервисе BlaBlaCar.

Спустя 6 лет после убийства тело водителя BlaBlaCar Тараса Познякова передадут родственникам для захоронения. Следствие провело все нужные экспертизы. Об этом сообщила мать погибшего Ольга Король на своей странице в Facebook.

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[ + – ] Тарас Позняков

"Завершены необходимые экспертизы и мы можем забрать нашего сына. …отпевание пройдет 20 января в Свято-Михайловском соборе Киева в 13.00", — написала мать погибшего Позднякова. Сообщается, что отпевание погибшего пройдет в Киеве, а похороны — в Днепре.

Что случилось с водителем BlaBlaCar?

В апреле 2016 года львовянин Тарас Позняков исчез в Киево-Святошинском районе. Он выехал из Львова, а в дорогу взял попутчиков, которых нашел на сервисе BlaBlaCar. К месту назначения Позняков так и не доехал, в дальнейшем полиция нашла его автомобиль со следами крови.

В 2016 году тело погибшего водителя BlaBlaCar оперативники СБУ нашли при помощи спецтехники Минобороны недалеко от трассы "Житомир-Киев".

По подозрению в убийстве задержали бывшего участника "Правого сектора" Дмитрия Голуба.

Основным подозреваемым по делу об убийстве водителя BlaBlaCar проходил Кингисепп Луан. Но он погиб от разорвавшегося самодельного взрывного устройства в киевской квартире.

[ + – ] Дмитрий Голуб, осужденный на пожизненное заключение.

Суд приговорил Дмитрия Голуба к пожизненному заключению. Свою вину мужчина признал только в части угона автомобиля. Во время судебного процесса экс-боец "Правого сектора" заявлял о нарушении прав, ссылаясь на то, что суд его якобы не выслушал. Из-за неуважения к суду — хамского поведения, угроз и употребления обсценной лексики — подозреваемому даже запрещалось участвовать в заседаниях на полгода.

Ранее Фокус сообщал, что Верховный суд Украины оставил в силе решение предыдущей инстанции о том, что Дмитрию Голубу предстоит отбыть пожизненное заключение по обвинению в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.