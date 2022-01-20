L'ORÉAL представила останні б'юті-технології на всесвітній виставці споживчої електроніки CES 2022

Новий підхід до фарбування волосся — два революційні гаджети для трансформації досвіду споживачів в домашніх умовах та в салонах краси. Лауреати CES 2022 в номінації "За інновації" — Coloright та Colorsonic — здійснюють революцію у досвіді споживачів у сфері фарбування волосся в домашніх умовах та в салонах краси

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На всесвітній виставці споживчої електроніки CES 2022, L'Oréal представила останні інновації у сфері б’юті-технологій, що повністю переосмислюють підхід до фарбування волосся: Colorsonic — легкий портативний пристрій, який використовує інноваційний процес для дбайливого змішування й рівномірного нанесення фарби для волосся для отримання оптимальних результатів у домашніх умовах, та Coloright — систему для фарбування волосся на основі технології штучного інтелекту, призначену для стилістів салонів, яка використовує сервіс для віртуальної примірки відтінку фарби та алгоритм, який дає змогу отримати персоналізований відтінок волосся з можливістю вибору з 1500 запропонованих.

L'Oréal має найдавніший досвід фарбування волосся в косметичній галузі — понад 100 років тому вона винайшла першу у світі безпечну синтетичну фарбу для волосся, формувавши ринок вартістю 10 мільярдів доларів. Сьогодні, століття по тому, компанія займає лідируючи позиції у категорії фарбування волосся, трансформуючи індустрію за допомогою двох революційних інновацій, створених на основі провідних технологій та передових формул.

"Наш багатий досвід довжиною в століття та лідерство у категорії фарбування волосся дали можливість нашим дослідникам, Data Scientists та інженерам повністю переосмислити й заново винайти досвід фарбування: у домашніх умовах — за допомогою Colorsonic — унікального, розробленого для звичайного споживача, пристрою багаторазового використання, що забезпечує точний яскравий результат фарбування волосся, в салонах краси — за допомогою Coloright — пристрою для стилістів для максимально персоналізованого досвіду заради досягнення бажаних результатів фарбування . Лідерство L'Oréal у сфері б’юті-технологій дає нам змогу розширити кордони технологій, доповнених наукою, щоб здійснити революцію в більш персоналізованому, інклюзивному та сталому досвіді краси", – зазначила Барбара Лавернос, Заступниця Генерального Директора Групи L'Oréal, Голова Підрозділу Досліджень, Інновацій та Технологій.

Тимчасове закриття багатьох салонів краси внаслідок пандемії COVID-19 вплинуло на збільшення фарбування волосся в домашніх умовах на 6%. Протягом цього часу споживачі зіткнулися зі складнощами домашнього фарбування, а саме застосуванням фарби та складністю її нанесення.

Розроблений у відповідь на ці потреби споживачів і вдосконалюваний протягом п’яти років, Colorsonic використовує спеціальний механізм для змішування точної кількості проявника та фарби для створення бажаного відтінку. Потім пристрій дозує необхідну кількість суміші і наносить її на волосся за допомогою рухливої насадки, на якій розміщені щетинки, що здійснюють зигзагоподібні коливання для рівномірного розподілу по всій довжині. У п’ять кроків споживач може:

Обрати відтінок із 40 запропонованих на сайті Colorsonic. Фарба для волосся без аміаку може бути замовлена за вказаною адресою. Вставити картридж з відтінком у пристрій для приготування бажаного кольору. Фарба і проявник розміщені окремо одне від одного, доки пристрій не буде увімкнено, що є критичним для збереження кольору та свіжості фарби. Провести пристроєм по волоссю від коренів до кінчиків для рівномірного нанесення фарби. Рухлива насадка — ретельно протестована на герметичність, та запобігає надлишковому дозуванню та протіканню — обертається 300 разів на хвилину, щоб ефективно й швидко нанести фарбу на волосся. До комплекту також входить насадка для довгого волосся (до плечей або довшого). Почекати 30 хвилин. Потім ретельно промити і зробити укладку. Вийняти картридж з пристрою та зберегти фарбу, що залишилася, для легкої корекції в будь-який час. Система картриджа дає можливість Colorsonic зберігати фарбу, що залишилася, для корекції відрослих коренів та зафарбовування сивини.

Colorsonic — це продовження зобов’язання L'Oréal надавати винятковий персоналізований досвід краси відповідно до програми сталого розвитку "L'Oréal в інтересах майбутнього". Серед ключових напрямів, які відображають ці зобов’язання:

Пластик, що підлягає переробці: Colorsonic — це пристрій для багаторазового використання з картриджем, що підлягає переробці, який потребує для одного застосування менше пластику, ніж набори для домашнього фарбування для волосся для використання в домашніх умовах.

Colorsonic — це пристрій для багаторазового використання з картриджем, що підлягає переробці, який потребує для одного застосування менше пластику, ніж набори для домашнього фарбування для волосся для використання в домашніх умовах. Рукавички багаторазового використання: Наявна фарба для домашнього фарбування містить у кожній коробці одноразові рукавички. Colorsonic замінив одноразові рукавички на рукавички, які можна використовувати повторно до 10 разів і які мають високі показники захисту.

Наявна фарба для домашнього фарбування містить у кожній коробці одноразові рукавички. Colorsonic замінив одноразові рукавички на рукавички, які можна використовувати повторно до 10 разів і які мають високі показники захисту. Зменшення обсягу транспортного паковання: Пристрій Colorsonic і картриджі постачаються в пакованні з сертифікованого паперу, що підлягає вторинній переробці.

L'Oréal планує запустити Colorsonic у продаж на території США на початку 2023 року.

L’Oréal також представила технологію, яка модернізує досвід фарбування волосся в салонах краси.

Окрім трансформації досвіду фарбування волосся в домашніх умовах за допомогою Colorsonic, L'Oréal також націлена на еволюцію фарбування волосся в салонах краси. На CES 2022 L'Oréal також представила Coloright. Coloright — це система для фарбування волосся на основі технології штучного інтелекту, призначена для стилістів салонів краси, яка створює персоналізовані відтінки волосся. Вона надає інновації професійним колористам і трансформує досвід фарбування в салонах за допомогою запатентованого алгоритму, щоб забезпечити більш точне фарбування.

Про компанію L’Oréal

L’Oréal — № 1 косметична Група у світі. В унікальному портфоліо компанії — 35 всесвітньо відомих брендів, таких як L’Oréal Paris, Garnier, La Roche Posay, Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kerastase та інші. Виручка Групи від реалізації в 2020 році становить 27,99 млрд євро, а в її штаті по всьому світу працює 85 400 осіб.

Як світовий лідер у сфері краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистрибуції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та електронній комерції. Зобов'язання L'Oréal охоплюють амбітні цілі до 2030 року в межах програми сталого розвитку "L'Oréal в інтересах майбутнього" та мають на меті залучити всю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Інвестуючи понад 1 млрд євро в дослідження та інновації, компанія створює технологічні рішення для поліпшення споживчого досвіду, такі як ModiFace — для примірки віртуального макіяжу, SkinConsult — для перевірки ознак старіння шкіри, Spotscan — для перевірки стану шкіри, Perso — пристрій для створення персоналізованих косметичних засобів в домашніх умовах.

У 2021 році компанія L'Oréal представила нову б'юті-технологію L’Oréal Water Saver — систему для професійного та домашнього догляду за волоссям розроблену спільно з Gjosa, що знижує споживання води до 80%. Rouge Sur Mesure від YSL Beauty інноваційний пристрій для створення персоналізованого макіяжу в домашніх умовах на основі технології Perso.

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