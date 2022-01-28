Розкажи про себе світу із VODA UA

Джерельна вода з найвищого гірського родовища в Україні під брендом VODA UA – перспективна ідея для розвитку бізнесу.

VODA UA private label

VODA UA започаткувала пакування води private label, чим відкрила необмежені можливості для розвитку вашого бізнесу.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

З унікальною сировиною від VODA UA ви можете реалізувати найсміливіші бізнес-проекти.

Кого може зацікавити ця ідея:

власників мереж магазинів (національних, регіональних)

власників ресторанів або мереж закладів харчування

підприємців, які мають можливість постачати якісну карпатську воду під власним брендом в HoReCa або Retail.

Із VODA UA ви отримуєте шанс протестувати свою ідею, маючи першокласний продукт, без зайвих витрат та інвестицій у виробництво та обладнання. Пропонуючи споживачам дійсно якісний продукт, ви як власник бізнесу демонструєте вашу життєву позицію щодо екологічності і здорового способу життя. Продукт VODA UA private label – дієвий спосіб розказати про свої цінності широкій цільовій аудиторії.

Якісна вода власної торгової марки – цікава пропозиція для розвитку, адже наш продукт щоденно супроводжує кожну людину.

Виробник VODA UA прагне забезпечити якомога більше українських споживачів природною водою. А рішення з рrivate label дає можливості розширювати коло партнерів. Це взаємовигідна пропозиція для обох сторін, такий собі win-win, коли виробник води має можливість розширювати коло споживачів, а партнери при відносно невеликих капіталовкладеннях – започаткувати власну торгову марку і запропонувати своїм клієнтам якісний продукт.

Чому продукція VODA UA заслуговує на те, щоб представляти вашу торгову марку?

Під брендом VODA UA працює група українських компаній, які видобувають джерельну високогірну карпатську воду з унікального Мізунського родовища в Карпатах на висоті 1040 метрів над рівнем моря.

Розлив води здійснюють на місці добування, що гарантує збереження її корисних властивостей.

VODA UA з найвищого карпатського джерела відповідає всім стандартам якості та є досконалою від природи. Вона кардинально відрізняється від звичайної питної води, що проходить глибоке очищення. Зазвичай у процесі очищення вода втрачає і всі свої корисні речовини, тому потім її штучно мінералізують. Проте така вода не несе великої користі для організму людини.

Найкращою вважається вода природного походження. Вона позитивно впливає на організм і навіть має цілющі властивості. Природна вода з карпатських джерел має ідеально збалансований хімічний склад, із комплексом мікро- та макро- елементів, необхідних нашому організму.

Воду для VODA UA беруть з родовища на високогір'ї Карпат та розливають прямо з точок водозабору. Джерело знаходиться високо в горах, де на відстань у сотні кілометрів немає будь-яких джерел промислового забруднення. Розливають воду на сучасному виробництві, сертифікованому за системою менеджменту в сфері безпеки продовольства та харчової продукції ISO 22000:2005.

Розлив води на місці її видобутку дозволяє зберегти її природні властивості та унікальний склад.

VODA UA

не містить консервантів та антибіотиків

не підлягає хімічній та фізичній корекції

має ідеальний показник кислотності (7,4-7,6 рН)

ступінь мінералізації наближений до складу внутрішньоклітинної рідини в організмі людини.

Завдяки таким характеристикам VODA UA ідеально підходить для щоденного споживання дорослим і дітям.

Екологічність пакування VODA UA

VODA UA видобуває та розливає еталонну карпатську столову і мінеральну воду під торговими марками VODA UA, "Карпатська Джерельна Високогірна" і "Горянка лікувальна".

Завдяки природним якостям і оригінальній упаковці VODA UA стала першим українським брендом питної води, що продається навіть у Кувейті.

VODA UA відрізняється не лише своїми природними властивостями і мінеральним складом, а й пакуванням.

Бренд VODA UA першим перейшов на екологічну упаковку води в картоні в форматі 2л та 0,33л.

Природна карпатська вода від VODA UA private label – стильний та екологічний спосіб заявити світу про власну торгову марку.

VODA UA – розкажи про себе світу.