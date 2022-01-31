Суд обязал ГБР закрыть уголовное дело против Stolitsa Group

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований закрыть уголовное дело против известного столичного девелопера. Соответствующим решением судьи окончательно пресекли "необоснованное", по мнению компании, "давление и преследование" Stolitsa Group, которые совершались сотрудниками ГБР в рамках уголовного производства. Об этом сообщает пресс-служба Stolitsa Group, передает Апостроф.

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Как сообщает пресс-служба компании, 28 января 2022 Печерский районный суд обоснованно отказал ГБР в продлении срока досудебного расследования, окончательно поставив точку в уголовном производстве №12019000000001057. Судьи установили безосновательность возобновления досудебного расследования, поскольку ни следователь, ни прокурор так и не смогли доказать суду необходимость проведения дополнительных следственных действий по делу.

Речь идет об уголовном производстве №12019000000001057, открытом 12 ноября 2019 Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, которое в мае 2020 передали для расследования в Госбюро.

В частности, следователи ГБР расследовали уголовное производство по факту "возможного завладения и растраты государственного имущества в результате произвольных действий должностных лиц" Государственного предприятия "Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат "Пуща-Водица" и должностных лиц ООО "Столица Групп".

16 февраля 2021 года уголовное производство было закрыто из-за отсутствия состава преступления и в связи с существованием не отмененного постановления о закрытии уголовного производства №1213110000001049, в котором аналогичные факты расследовались еще с 2017 года.

По мнению компании, в мае 2021 года следствие по уголовному производству №12019000000001057 было возобновлено с непонятной целью, а постановление о закрытии уголовного производства — безосновательно отменено.

Как сообщают в пресс-службе, несмотря на очевидное отсутствие необходимости установления каких-либо дополнительных сведений, с учетом полноты уже проведенного ранее досудебного расследования, следователи ГБР обратились в Печерский районный суд Киева с ходатайством о продлении сроков досудебного расследования, срок которого истекает 31 января 2022 года.

Уголовное процессуальное законодательство не предусматривает процедуры повторной подачи ходатайства о продлении срока досудебного расследования после принятия судом определения об отказе. К тому же, в УПК Украины определено, что ходатайство о продлении срока досудебного расследования подается не позднее, чем за пять дней до истечения срока досудебного расследования, а указанный срок истекает 31 января текущего года. Следовательно, повторное ходатайство невозможно, считают в "Столица-груп".

Таким образом, с учетом принятого 28 января 2022 решения Печерского райсуда, столичная прокуратура должна в течение пяти дней вынести постановление о закрытии уголовного производства в отношении Stolitsa Group. А безосновательное, по мнению компании, давление и преследование девелопера со стороны ГБР должно быть прекращено.