Депутат Александр Кизляр: кому на Хмельниччине жить хорошо

Политик Александр Кизляр на своей странице в инстаграм вызывает неоднозначные чувства. Первое, что приходит в голову — "очередной мажор". Ухоженный, благополучный, всегда на фоне красивых пейзажей, дорогих курортов и в салонах модных авто. С учетом множества социальных проблем и расслоения общества такое благополучие кажется вызывающим и даже неприятным. Но это только на первый взгляд, потому что внешность и образ в соцсетях часто вводят в заблуждение.

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Благотворители Хмельницкого: кто чем дышит

Писать о социальных проблемах Хмельницкого просто и сложно одновременно. Потому что проблем в городе хватает: бездомные и малоимущие, больные пенсионеры и дети, плачевное состояние социальных учреждений – в общем, типичная для Украины картина. К этому можно добавить проблему бездомных животных, то и дело нападающих на людей. А общее удручающее впечатление усиливает пандемия, свирепствующая последние два года.

Первым желанием было отправиться в мэрию: в этой ситуации всегда хочется обратится с вопросами к власти. Но в последний момент все же сменили тактику – и решили поговорить с теми, кто лицом к лицу ежедневно сталкивается с этими самыми проблемами.

Сотрудники местных благотворительных организаций в один голос уверяют, что в Хмельницком власти охотно идут на контакт с волонтерами и от своих обязанностей не отлынивают. Светлана, сотрудник местной благотворительной организации "Твори добро", не первый год курирует малоимущих и обездоленных в Хмельницком. На интервью, которое мы предложили ей, времени нет совсем: обеды для нуждающихся, подарки детям, продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты отнимают все свободное время. Но как только речь заходит о тех, кто помогает финансово и идейно, останавливается и говорит охотно.

Кто помогает конкретно? — Яркий пример – Александра Кизляр. Тот самый, с яхтами и лимузинами. Он же меценат, бизнесмен и депутат райсовета Хмельницкого.

Просто хороший человек – как им становятся

Александр Кизляр родился в Хмельницком в 1992 году в обычной семье. Отец – военный, мать – медсестра. Непростое время для воспитания ребенка – начало 90-х. Родители понемногу начинали бизнес, который работает и сегодня. Сын закончил школу с углубленным изучением немецкого языка, получил высшее образование по экономической специальности, поступил в аспирантуру, готовится защищать диссертацию. В детстве и подростковом возрасте много занимался спортом, активно участвовал в жизни школы. Давно и успешно занимается бизнесом.

Как только появилась возможность – начал активно участвовать в жизни родного Хмельницкого. Окончив институт и работая над диссертацией по вопросам управления городом, прекрасно видит расхождения в теории и практике – и тут же успешно их устраняет как депутат райсовета. Стажировался в Лондоне и знает, что такое по-настоящему "хорошо".

При такой занятости успел создать семью. Жена – молодой юрист, сынишке нет еще и трех лет. Все успевает – говорят о нем и простые горожане, не знакомые с ним лично, и близкие друзья. Странно, где только находит время этот энергичный и предприимчивый молодой человек с задатками управленца.

Хорошими делами прославиться можно?

Закупить памперсы для матерей одиночек, оплатить счета волонтеров-зоозащитников, организовать благотворительный обед и отремонтировать школу? А может, найти возможность отправить на лечение больных детей или обеспечить палаты интенсивной терапии кислородом во время пандемии? Или выстроить пандусы для инвалидов возле многоэтажек и заасфальтировать дорожки в парках для мамочек с колясками?

Александр Кизляр не афиширует свои добрые дела. Он просто их делает. О его заслугах говорят простые люди. А об источнике дохода – официальная декларация.

А деньги где берет?

В наших головах прочно засел образ политика-коррупционера, который использует свое положение исключительно в целях личного обогащения. И очень сложно допустить, что бывает иначе.

Тем не менее, так случается – предприниматель сознательно идет в политику, чтобы помогать и решать проблемы. Александр Кизляр со своей декларацией это подтверждает и не скрывает, что он – политик-бизнесмен. Пришел в райраду, уже имея за плечами приличный предпринимательский стаж. И в своей декларации честно пишет, что его доходы – результат успешного бизнеса. И не одного.

В одном из интервью он честно рассказал о том, что зарабатывает много. Оказалось, что кроме строительства Александра Кизляр с 2010 года занимается криптовалютой. И даже стал инвестором криптовалютной биржи.

Остается надеяться, что молодой IT-предприниматель и политик Александр Кизляр достигнет новых высот. С его тягой к благотворительности это гарантирует жителям Хмельницкого отсутствие каких бы то ни было социальных проблем.