Украинская компания работает над дизайном отелей в стиле Метавселенной

Развитие социальных сетей стало стимулом для создания виртуальной реальности, с помощью которой пользователи смогут погрузиться в мир современных технологий. Люди со всего мира получат возможность, не выходя из дома, посетить концерт или мастер-класс, провести конференцию либо сыграть в шахматы с друзьями.

По мнению экспертов, создание виртуальной вселенной поможет решить вопрос с разработкой различных развлекательных платформ. При этом перед разработчиками стоит сложная задача — продумать понятную и удобную логистику для пользователей. Именно над ее решением и работают специалисты.

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Среди организаций, приступивших к разработке дизайна отеля и прочей недвижимости в стиле Метавселенной, есть и представители Украины. К примеру, проектно-строительная компания Civilly, главный офис которой располагается в Одессе, стала первой отечественной компанией, которая, основываясь на своем опыте, начала внедрять современные технологии.

По словам СЕО компании Олега Челпана, его команда уже приступила к работе и в ближайшее время сможет представить общественности футуристический дизайн в стиле Метавселенной.

[ + – ] Олег Челпан СЕО компании Civilly

"Развитие данного направления стало активно обсуждаться после заявления владельца Facebook о создании виртуального мира. Сегодня мировые компании объединяют усилия, чтобы создать условную реальность для своих пользователей. Несмотря на то, что это будет виртуальный мир, его пользователями станут вполне реальные люди. И уже сегодня мы готовы перенести комфортное жилье, гостиницы и другие реальные объекты в этот условный мир", — рассказывает Олег Челпан.

Отметим, что основная идея Метавселенной заключается в объединении компаний, технологий, разработчиков и пользователей из разных стран на одной площадке. Эксперты говорят о таких преимуществах данной платформы:

многоцелевая интерактивность;

вовлечение пользователей в разработку;

новые площадки для организации круглых столов и различных мероприятий;

возможность разрабатывать внутри Метавселенной сайты, web-приложения и т.д.

Строительство домов, проспектов, да и целых городов в Метавселенной будет ограничиваться только фантазией разработчиков. Привычные для архитекторов требования потеряют свою значимость, а сроки эксплуатации будут обусловлены работой серверов.

Пользователи смогут двигаться в любом направлении, а значит, остро встанет вопрос навигации и "градостроительной" модели.

Здания можно будет проектировать, а позже продавать на маркетплейсах. В них же можно подгрузить NFT-объекты современного искусства, создавая уникальную виртуальную архитектуру.

Метавселенная для архитекторов

Концепция строится на вовлечении и активном участии пользователей. Каждый сможет проектировать на своих участках. При этом общественные пространства, общая эстетика и уникальные объекты останутся, скорее всего, в ведении архитекторов.

В виртуальной вселенной человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в условной реальности.

Конечно, эта реальность должна быть гармоничной и красивой. Именно такую компания Civilly создаст для пользователей.