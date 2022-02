Murka Games: стремления компании и амбициозные планы в 2022 году

Murka Games — международная компания по разработке игр с 5 миллионами активных пользователей в месяц, основанная в 2009. Первый большой успех для компании принесла игра Slots Journey, за ней вышла Scatter Slots — она была названа самой инновационной игрой в сфере социального казино по версии EKG Slot Awards и вошла в топ-10 мобильных игр казино по версии Udonis Inc в 2020 году. Murka была признана The best social casino operator by EGR, The most innovative company by E&K Gaming и вошла в 20 лучших игровых разработчиков Европы согласно данным AppAnnie.

Когда в 2019 году Murka Games была приобретена частной инвестиционной компанией Blackstone, компания решила пересмотреть стратегию развития и зайти на новый рынок — казуальных игр. В результате за год было выпущено несколько успешных игр, таких как Braindoku и Wordelicious, которые помогли диверсифицировать жанровый портфель компании, а команде — получить знания в области монетизации рекламы. Также в 2021 году Murka Games объявила о приобретении ведущей американской компании по разработке solitaire игр Mobile Deluxe. Это стало еще одним важным шагом к тому, чтобы укрепить позиции компании на рынке не только социального казино, но и казуальных игр.

Сейчас Murka — одна из немногих компаний, которые успешно внедряют как собственную разработку игр, так и проводят профессиональные маркетинговые программы для внешних клиентов.

Так как команда является ключевым фактором успеха, Murka Games ставит людей в центр компании и старается делать все возможное, чтобы создать среду, подходящую для творчества и экспериментов.

Штаб-квартира Murka находится в Лимассоле (Кипр) и объединяет более 500 игровых экспертов. В 2021 году офисы в Украине (в Днепре и в Киеве) переехали в новое пространство премиум-класса Creative States, которые находятся в центральных частях городов и предоставляет все необходимое для создания комфорта на рабочих местах. Через месяц после переезда в Днепровском офисе было снято видео, где Мурковчане поделились своими впечатлениями о новом офисе:

Компания предлагает для разных позиций как ремоут, так и работу в офисах.

Имея амбициозные планы по развитию в игровой мобильной индустрии, компания активно ищет таланты, чтобы присоединиться к команде в Украине.

Если у вас есть вопросы касательно вакансий или вы уже готовы прислать свое резюме, свяжитесь с рекрутером компании Murka по электронной почте [email protected]