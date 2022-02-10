Мраморные подоконники: когда красота в гармонии с практичностью

XXI век в дизайне интерьеров отмечен все большим стремлением к натуральности и простоте. Этому тренду следуют дизайнеры всего мира вне зависимости от вкусовых предпочтений. На смену вычурным элементам приходят натуральные материалы, простота и экологичность. Особо важно – обилие природного света, за счет чего визуально расширяется пространство и появляется ощущение легкости, когда находишься в таком помещении. Современные домовладельцы стараются заполнить свои жилища светом за счет панорамных или просто больших окон. Не менее важным в достижении дизайнерского "дзена" является выбор подоконников. Они должны быть как хорошая рама в картине – не выбиваться из стиля, подчеркивать красоту произведения и при этом обладать хорошими практическими свойствами. Под все эти описания подходят мраморные подоконники.

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Мрамор – это классический великолепный природный материал, который добавит стиля и аристократичности в ваш дом. На протяжении всей истории он использовался в качестве прочного и надежного строительного материала. Из него изготавливали знаменитые статуи и исторические достопримечательности. К примеру, такие как Тадж-Махал или монумент Линкольна.

Архитекторы и дизайнеры во всем мире обожают этот натуральный камень, за его многочисленные цвета. А это дает возможность ему соответствовать любому стилю и декору. Элегантные и неповторимые прожилки в натуральном мраморе невозможно произвести в искусственном камне.

Чем хороши подоконники из мрамора?

Специалисты завода-производителя GRANIT-MRAMOR COMPANY отметили ряд достоинств мрамора для подоконников:

Внешний вид. Ни один другой натуральный камень и тем более искусственный материал не сравнится с мраморными подоконниками в красоте. За счет богатейшей палитры цветов можно подобрать именно тот, который идеально вольется в интерьер, подчеркнув хороший вкус владельца. К тому же, не смотря на то, что это природный материал, он представлен практически во всех цветах. Как и другие натуральные камни, он может быть обработан в двух разных текстурах. В первую очередь полированный, создающий глянцевый эффект и шлифованный, имеющий матовую текстуру.

Ни один другой натуральный камень и тем более искусственный материал не сравнится с мраморными подоконниками в красоте. За счет богатейшей палитры цветов можно подобрать именно тот, который идеально вольется в интерьер, подчеркнув хороший вкус владельца. К тому же, не смотря на то, что это природный материал, он представлен практически во всех цветах. Как и другие натуральные камни, он может быть обработан в двух разных текстурах. В первую очередь полированный, создающий глянцевый эффект и шлифованный, имеющий матовую текстуру. Практичность. Подоконник мрамор стойкий как к низким, так и высоким температурам. Нередко под подоконниками устанавливают батареи. Мрамор в этом случае идеально подходит. Он равномерно прогревается и задерживает тепло, за счет чего температура на стеклах также не будет опускаться, и окна не будут запотевать.

Подоконник мрамор стойкий как к низким, так и высоким температурам. Нередко под подоконниками устанавливают батареи. Мрамор в этом случае идеально подходит. Он равномерно прогревается и задерживает тепло, за счет чего температура на стеклах также не будет опускаться, и окна не будут запотевать. Влагостойкость. Мрамор не впитывает воды, которая часто скапливается на подоконниках, а потому не портится. В аналогичной ситуации, на подоконниках из пластика уже появляется черный или зеленый налет, а кусочки подоконника понемногу отваливаются.

Мрамор не впитывает воды, которая часто скапливается на подоконниках, а потому не портится. В аналогичной ситуации, на подоконниках из пластика уже появляется черный или зеленый налет, а кусочки подоконника понемногу отваливаются. Долговечность. Этот природный камень обладает удивительной прочностью. Так как это метаморфическая порода, которая была образована под воздействием высоких температур и давления. Мраморные подоконники способны десятилетиями служить, не меняя внутреннего вида.

Этот природный камень обладает удивительной прочностью. Так как это метаморфическая порода, которая была образована под воздействием высоких температур и давления. Мраморные подоконники способны десятилетиями служить, не меняя внутреннего вида. Экологичность . Природный камень совершенно безопасен, так как не содержит в себе никаких вредных веществ. Стоит отметить, что мрамор изначально преобразовался из известняка. Который затем метаморфизировался и теперь содержит несколько различных типов минералов, создавая уникальные прожилки и узоры. Минералы обычно встречающиеся в мраморе, включают глину, песок, ил, оксиды железа и кремень. В строительстве слово мрамор имеет несколько иное значение. Под мрамором, понимают камень, состоящий из кальцита и доломита. Не зависимо от точного состава, это совершенно потрясающий камень.

. Природный камень совершенно безопасен, так как не содержит в себе никаких вредных веществ. Стоит отметить, что мрамор изначально преобразовался из известняка. Который затем метаморфизировался и теперь содержит несколько различных типов минералов, создавая уникальные прожилки и узоры. Минералы обычно встречающиеся в мраморе, включают глину, песок, ил, оксиды железа и кремень. В строительстве слово мрамор имеет несколько иное значение. Под мрамором, понимают камень, состоящий из кальцита и доломита. Не зависимо от точного состава, это совершенно потрясающий камень. Простота в уходе. Единственное, чего боится мрамор, – это химические чистящие средства. Для мрамора лучше выбирать специальные средства, предназначенные для этого натурального камня.

Несмотря на все достоинства, у подоконников из мрамора есть и недостатки. Точнее один – это высокая стоимость материала и установки, особенно если сравнивать с ненатуральными материалами, такими как пластик. Однако, если учесть срок службы мраморных подоконников, то становится ясно, что заплатив один раз домовладелец будет долгие десятилетия наслаждаться красотой и практичностью мраморных подоконников. Узнать больше об изделиях из мрамора Вы можете на сайте GRANIT-MRAMOR COMPANY.