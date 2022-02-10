Презентация ювелирного дома Recarlo в бутике Il Cammeo

В преддверии Дня Святого Валентина в киевском ювелирном бутике Il Cammeo состоялась презентация итальянского бренда RECARLO. Одним из символов бренда является бриллиант в форме сердца, который выражает одну из своих ценностей – любовь.

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Чтобы представить уникальные коллекции Recarlo, несмотря на неоднозначную ситуацию специально в Украину прилетела гостья – представитель ювелирного дома в странах СНГ, Восточной Европы и Швейцарии Сара Сарбария.

Итальянский дизайн, стиль, аутентичность, наследие… Recarlo нацелен стать частью международного рынка роскоши и теперь рад быть эксклюзивно представленным в Киеве благодаря сети ювелирных бутиков Il Cammeo.

Для Recarlo глобализация – это синоним осведомленности и развития – факторы, которые дали возможность бренду стать лидером ювелирного рынка Италии и которыми Recarlo руководствуется, чтобы утвердить свои позиции на мировом ювелирном рынке.

Решение покорить украинский рынок наряду с другими эксклюзивными итальянскими ювелирными брендами – это важный шаг, который в полной мере отражает стратегию развития и роста ювелирного дома Recarlo.

В 1967 году, когда Carlo Re основал компанию Recarlo в Пьемонте, его целью было создание украшений, которые запечалят особенную эстетику и исполнят мечту каждой женщины… Видение ювелирного дома остается неизменным спустя полвека, а в его центре – заветное желание женщины получить в подарок украшение с бриллиантом, как символ вечной любви…

На протяжении многих лет дом Recarlo экспериментирует с новыми формами, опираясь на свои знаковые коллекции – такие, как Anniversary и Anniversary Love, инвестируя в исследования и инновации, а также выпуская модели, которые переписали правила в дизайне ювелирных украшений. Знаковый бриллиант в форме сердца – символ культовой коллекции Anniversary Love обеспечил Recarlo уникальность и дал ему возможность обрести абсолютную и бесспорную узнаваемость во всем мире. Кольцо для помолвки (Solitaire) остается основным направлением концепции компании Recarlo. При большом разнообразии вариаций все кольца Solitaire отличаются неповторимым стилем и увенчаны безупречным мастерством лучших итальянских ювелиров.

Мир Recarlo вдохновлен искренними чувствами и мечтами влюбленных, страстью к творчеству, итальянским дизайном и семейными ценностям. Это движущая сила и фундамент компании, которая по-прежнему верна своей миссии – создавать актуальные вне времени ювелирные украшения, которые так же чисты, ярки и вечны, как и любовь…