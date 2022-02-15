У чому цінність МВА-навчання?

Едуард Мальцев, керівник програми Presidents’ MBA kmbs та заступник декана kmbs

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Інколи MBA розглядають як магістерську програму, яка допомагає учорашнім студентам отримати ще один диплом і розпочати кар’єру. Проте у Києво-Могилянській бізнес-школі ми працюємо з іншими учасниками. До нас приходять люди, які вже мають чималий управлінський досвід, і саме на них розраховані наші МВА-програми.

Потреби управлінців та підприємців з досвідом значно глибші за отримання певного набору вузьких знань із різних предметних сфер. Найчастіше йдеться про трансформації (особистісні та компанії), про прагнення зрозуміти свої бажання та цілі, систематизувати наявний досвід та зробити стрибок, вийти на новий рівень.

Тому у kmbs ми починаємо не з команди або бізнесу, а з особистісного рівня. У повсякденному житті управлінці нечасто замислюються над тим, чого вони насправді прагнуть і навіщо. А якщо й розмірковують про це, то доволі поверхнево. У нашій бізнес-школі ж вони заглиблюються у себе – і з цього починається їхній шлях до змін у системах, які вони створюють і частиною яких вони є. Адже головний інструмент сучасного управлінця – його особистість, його ментальні спроможності та мисленнєвий репертуар (чи здатен він за потреби "вмикати" різні стилі мислення).

На наступних етапах навчання розкриваються інші теми, зокрема, формування стратегії. Саме вона дозволяє будь-якому бізнесу визначити – який він? Для кого він створює цінність і у чому ця цінність полягає? Стратегія є інструментом самоідентифікації, без якої досягти успіху у світі постійних змін нереально.

Отже, з нашої точки зору, великий чинник цінності МВА-освіти,– це переосмислення себе, зміна власного мислення. Усі подальші трансформації будуються на цьому фундаменті.

Ще один компонент – це середовище школи та спільнота однодумців. Тут можна зустріти людей, які мислять схожим чином і у схожому – чималому! – масштабі, протестувати свої ідеї з їхньою допомогою. І ця взаємодія не обмежується періодом навчання: спільнота випускників, які отримали "ціннісне щеплення", продовжує існувати, генерувати спільні проєкти і посилювати один одного.