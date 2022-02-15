Эдуард Мкртчан стал инвестором строительства нового микрорайона "Европейский" в Краматорске

Бизнесмен Эдуард Мкртчан стал инвестором строительства микрорайона "Европейский" в Краматорске (Донецкая область). Как сообщают "Українські новини", строительство нового микрорайона "Европейский" планируется на территории 27 га в пределах улиц Софиевской и Бородино в Краматорске. В микрорайоне будет 2760 квартир, часть которых будет предназначена для переселенцев с оккупированным территорий.

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"Я принял для себя решение участвовать в проектах, связанных с развитием Донбасса и Краматорска в частности. Участвовать как инвестор, привлекать других инвесторов — как местных, так и зарубежных", — заявил Мкртчан на встрече с депутатами Краматорского горсовета. Городской голова Краматорска Александр Гончаренко подтвердил, что Мкртчан профинансировав разработку концепции строительства "Европейского".

В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации строительства жилого микрорайона "Европейский", этим занимается проектная компания "АРКОН" (Киев), которая выиграла тендер Краматорского городского совета в ноябре 2021 года. Работа над проектом должна быть завершена до 1 марта 2022 года.

Эдуард Мкртчан — украинский бизнесмен, основной владелец крупных промышленных предприятий Украины — ООО "Управляющая компания "Ветропарки Украины" (построила 8 ВЭС общей мощностью более 215 МВт в нашей стране), ООО "Краматорский металлопрокатный завод" (крупный производитель горячекатаного уголка и профиля), ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" (единственное предприятие в Украине, которое производит ветроэнергетические установки мультимегаватного класса).

Мкртчан также является совладельцем и членом наблюдательного совета ПАО "Энергомашспецсталь" (крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики), ООО "Краматорский ферросплавный завод", и других. В 2021 г/ он основал Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана, реализующий социально значимые проекты в Краматорске.